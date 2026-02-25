7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные

Почему огурцы образуют пустоцветы?

Иногда садоводы сталкиваются с проблемой отсутствия плодоношения у огурцов, несмотря на тщательный уход. Причин появления пустоцвета может быть множество. Агроном Андрей Лозовой выделил несколько ключевых факторов.

1. Использование свежих семян пчелоопыляемых сортов огурцов.

Оптимальный срок для посева семян огурцов — после трех лет хранения. Семена сохраняют всхожесть до шести-восьми лет, при этом наиболее продуктивными считаются семена в возрасте трех-четырех лет.

Важно отметить, что у пчелоопыляемых сортов мужские цветки формируются на основном стебле, а женские – на боковых побегах. Прищипывание главного стебля стимулирует развитие боковых побегов, на которых образуются женские цветки.

2. Использование собственных семян.

Сбор собственных семян сопряжен с риском переопыления с другими сортами. Если речь идет об обычных сортах, это может привести к нежелательным изменениям. В случае гибридов или партенокарпических сортов, которые не образуют семян, использование собственных семян может привести к получению крайне неоднородного потомства. В условиях дождливой и холодной погоды, когда активность опылителей снижена, также наблюдается увеличение количества пустоцвета. Применение препаратов "Бутон" или "Завязь" может способствовать улучшению ситуации.

Приобретение семян гибридных сортов целесообразно осуществлять ежегодно, поскольку сбор семян с гибридов не является оптимальной практикой.

3. Недостаточное освещение.

В условиях дефицита света, вызванного затенением или чрезмерной плотностью посадки, может наблюдаться отсутствие женских цветков. Рекомендуемая схема посадки огурцов составляет 25х25 см. Для коррекции ситуации можно применить прищипывание главного стебля после формирования десятого листа, либо после седьмого листа для позднеспелых сортов.

4. Избыточный полив.

Несмотря на потребность огурцов во влаге, чрезмерный полив провоцирует массовое образование пустоцветов. Рекомендуется осуществлять частый, но умеренный полив.

5. Использование холодной воды для полива.

Применение холодной воды не только способствует формированию искривленных плодов, но и стимулирует появление пустоцветов. Женские цветки при этом желтеют и опадают. Температура воды для полива должна соответствовать комнатной.

6. Неоптимальный температурный режим.

При температуре выше +28° С или ниже +14° С наблюдается значительное количество пустоцветов, поскольку формирование женских цветков происходит исключительно в данном температурном диапазоне. Партенокарпические сорта демонстрируют несколько большую устойчивость, так как для их плодоношения не требуется опыление.

7. Избыточное внесение удобрений.

Огурцы отличаются высокой потребностью в питательных веществах и предпочитают органические удобрения, однако избыточное внесение, особенно азотных компонентов, нежелательно. В случае переизбытка азота рекомендуется применение монофосфата калия в концентрации 30-60 г на 10 л воды. При отсутствии данного средства допустимо использование золы.

