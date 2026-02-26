Городовой / Город / Штормовой снег и гололёд: «жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге до утра пятницы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Штормовой снег и гололёд: «жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге до утра пятницы

Опубликовано: 26 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Штормовой снег и гололёд: «жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге до утра пятницы
Штормовой снег и гололёд: «жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге до утра пятницы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ситуация на дорогах может осложниться.

Согласно прогнозам Росгидрометцентра, в ближайшие дни в Северной столице резко ухудшится погода, поэтому в городе введён «жёлтый» уровень опасности.

С 9:00 26 февраля до 9:00 27 февраля местами ожидаются порывы ветра скоростью 15–17 м/с. Также прогнозируется интенсивный снегопад, который продолжится до 21:00 27 февраля.

С вечера среды на дорогах возникнут сложности: с 21:00 26 февраля до 9:00 27 февраля синоптики ожидают гололёд и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Власти Петербурга просят жителей проявлять максимальную осторожность. Водителям советуют избегать поездок на авто из-за риска ДТП, а пешеходам — быть внимательными на обледенелых тротуарах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью