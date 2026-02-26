Штормовой снег и гололёд: «жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге до утра пятницы

Согласно прогнозам Росгидрометцентра, в ближайшие дни в Северной столице резко ухудшится погода, поэтому в городе введён «жёлтый» уровень опасности.
С 9:00 26 февраля до 9:00 27 февраля местами ожидаются порывы ветра скоростью 15–17 м/с. Также прогнозируется интенсивный снегопад, который продолжится до 21:00 27 февраля.
С вечера среды на дорогах возникнут сложности: с 21:00 26 февраля до 9:00 27 февраля синоптики ожидают гололёд и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Власти Петербурга просят жителей проявлять максимальную осторожность. Водителям советуют избегать поездок на авто из-за риска ДТП, а пешеходам — быть внимательными на обледенелых тротуарах.