Городовой / Полезное / Какие вагоны в поезде являются самыми безопасными - билеты придется покупать заранее: пользуются популярностью
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
1 ч. ложка на литр воды – и комнатные цветы оживут – устроят соревнование по бутонизации Полезное
Московский вокзал — абсолютный чемпион, а Ладожский в аутсайдерах: как распределились 79 миллионов пассажиров в 2026 году Новости Петербурга
Никакой суеты, только свой квартал: где в Питере искать «оазисы», в которых есть всё Новости Петербурга
«Высоко в ТОП!»: зачем SEO-специалисту ехать в Волгоград 26 сентября Общество
Никаких лестниц и сломанных веток: собираем вишню и черешню дедовским методом – не пропадет ни одна ягода Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Какие вагоны в поезде являются самыми безопасными - билеты придется покупать заранее: пользуются популярностью

Опубликовано: 1 июня 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Какие вагоны в поезде являются самыми безопасными - билеты придется покупать заранее: пользуются популярностью
Какие вагоны в поезде являются самыми безопасными - билеты придется покупать заранее: пользуются популярностью
Legion-Media
Названы лучшие вагоны в поезде по безопасности

Покупка билетов в поезд является очень важным этапом, которому стоит уделить максимальное внимание. Именно так получится приобрести билеты на лучшие места. Некоторых туристов волнует и безопасность. Какие вагоны и полки следует выбрать для комфортной поездки?

Вагоны

Важно избегать первого вагона, так как на него обычно приходится основной удар при крушении. Не стоит размещаться и в последнем вагоне, ведь он сильно страдает при сходе поезда с рельсов. Лучше отдавать предпочтение центральной части железнодорожного транспорта - 5-8 вагоны.

Полка

Логично, что нижние полки всегда будут более безопасными, чем верхние. При сильном торможении человеку не придется далеко падать, что снизит вероятность получения травм. Полка должна быть расположена по ходу движения поезда. Если возникнет внезапное торможение, то пассажир останется на своем спальном месте, так как его просто прижмет к стене.

Купе

При покупке билета в купе следует отдавать предпочтение тем местам, которые расположены в середине вагона. Там более безопасно, тихо, так как купе находятся далеко от туалета и межвагонных сцепок, сообщает Techinsider.

Опыт автора

"Я боюсь не только летать на самолетах, но и ездить на поездах. Из-за этого всегда заранее покупаю билеты на железнодорожный транспорт, что позволяет выбрать безопасные места. Стараюсь размещаться в седьмом вагоне на нижней полке", - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Где находится самый красивый город русского Юга.

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.

Полезное