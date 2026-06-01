Какие вагоны в поезде являются самыми безопасными - билеты придется покупать заранее: пользуются популярностью
Покупка билетов в поезд является очень важным этапом, которому стоит уделить максимальное внимание. Именно так получится приобрести билеты на лучшие места. Некоторых туристов волнует и безопасность. Какие вагоны и полки следует выбрать для комфортной поездки?
Вагоны
Важно избегать первого вагона, так как на него обычно приходится основной удар при крушении. Не стоит размещаться и в последнем вагоне, ведь он сильно страдает при сходе поезда с рельсов. Лучше отдавать предпочтение центральной части железнодорожного транспорта - 5-8 вагоны.
Полка
Логично, что нижние полки всегда будут более безопасными, чем верхние. При сильном торможении человеку не придется далеко падать, что снизит вероятность получения травм. Полка должна быть расположена по ходу движения поезда. Если возникнет внезапное торможение, то пассажир останется на своем спальном месте, так как его просто прижмет к стене.
Купе
При покупке билета в купе следует отдавать предпочтение тем местам, которые расположены в середине вагона. Там более безопасно, тихо, так как купе находятся далеко от туалета и межвагонных сцепок, сообщает Techinsider.
Опыт автора
"Я боюсь не только летать на самолетах, но и ездить на поездах. Из-за этого всегда заранее покупаю билеты на железнодорожный транспорт, что позволяет выбрать безопасные места. Стараюсь размещаться в седьмом вагоне на нижней полке", - рассказала Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Где находится самый красивый город русского Юга.
Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".
В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.