Клубнике после схода снега - первым делом: Важная подкормка в марте гарантирует урожай

Не за горами весна, в марте уже будет много дел на даче, в том числе, уход за растениями, которые зимуют на участке. Среди многолетников - клубника, удобряем, чтобы она могла нарастить после холодов пышную зелень, а затем дать богатый урожай вкусных плодов.
Как удобрить клубнику весной, рассказывают эксперты канала "Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)".
Специалисты отмечают, что главная подкормка клубники - в марте. Ей нужно будет дать питание ближе к концу месяца, а перед этим - провести ещё ряд мер по уходу.
Что нужно клубнике в марте
Не забываем удалить все сухие листья, прошлогоднюю мульчу, в ней могут прятаться зимующие насекомые-вредители. Также нужно взрыхлить почву под кустами, но сильно инструмент не заглублять, достаточно 3-5 сантиметров. Это позволит подготовить почву к внесению удобрений, при этом не повредить корни кустиков.
Какие кусты требуют удобрения
Молодые кусты удобрять нет необходимости, только если они за зиму не пострадали от мороза. А вот растениям старше 3 лет удобрение после зимы - обязательно. В противном случае клубника может дать абсолютно никудышный урожай.
Какие удобрения
Идеальным удобрением для клубники в это время является компост. Полностью перепревшее удобрение разбрасываем под кустами и аккуратно вмешиваем в верхний слой почвы. Не забываем внести воду. Также можно выложить под кустики слой соломенной мульчи.
Если не успели
Дачник может закрутиться на участке и совсем забыть о необходимости внести в марте удобрение под кусты клубники. Не стоит переживать, это можно сделать в апреле и даже мае. Март хорош для внесения комплексных минеральных удобрений, в мае можно вносить травяные составы.
Что ещё
Также для клубники хороши такие удобрения как куриный помёт, древесная зола, а также специализированные удобрения именно для кустов клубники.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно выбрать сорт перца для своей дачи, завяжет огромное количество вкусных плодов, настоящий трудоголик.