Клубнике после схода снега - первым делом: Важная подкормка в марте гарантирует урожай

Советы по удобрению кустов клубники весной.

Не за горами весна, в марте уже будет много дел на даче, в том числе, уход за растениями, которые зимуют на участке. Среди многолетников - клубника, удобряем, чтобы она могла нарастить после холодов пышную зелень, а затем дать богатый урожай вкусных плодов.

Как удобрить клубнику весной, рассказывают эксперты канала "Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)".

Специалисты отмечают, что главная подкормка клубники - в марте. Ей нужно будет дать питание ближе к концу месяца, а перед этим - провести ещё ряд мер по уходу.

Что нужно клубнике в марте

Не забываем удалить все сухие листья, прошлогоднюю мульчу, в ней могут прятаться зимующие насекомые-вредители. Также нужно взрыхлить почву под кустами, но сильно инструмент не заглублять, достаточно 3-5 сантиметров. Это позволит подготовить почву к внесению удобрений, при этом не повредить корни кустиков.

Какие кусты требуют удобрения

Молодые кусты удобрять нет необходимости, только если они за зиму не пострадали от мороза. А вот растениям старше 3 лет удобрение после зимы - обязательно. В противном случае клубника может дать абсолютно никудышный урожай.

Какие удобрения

Идеальным удобрением для клубники в это время является компост. Полностью перепревшее удобрение разбрасываем под кустами и аккуратно вмешиваем в верхний слой почвы. Не забываем внести воду. Также можно выложить под кустики слой соломенной мульчи.

Если не успели

Дачник может закрутиться на участке и совсем забыть о необходимости внести в марте удобрение под кусты клубники. Не стоит переживать, это можно сделать в апреле и даже мае. Март хорош для внесения комплексных минеральных удобрений, в мае можно вносить травяные составы.

Что ещё

Также для клубники хороши такие удобрения как куриный помёт, древесная зола, а также специализированные удобрения именно для кустов клубники.

