Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала урожайный гибрид перца, который активно плодоносит даже на Севере. Не боится капризов погоды и выдает сочные плоды с отменным вкусом. Отлично чувствует себя и в тепличных условиях, и на открытой грядке.
Описание гибрида
По словам эксперта, речь идет о гибриде перца "Магно F1". Он был выведен голландскими селекционерами и допущен к выращиванию в 2015 году. Кусты вырастают в высоту до 1 метра, крепкими и толстыми. Устойчивы к грибковым заболеваниям. Нуждаются в подвязке. Схема посадки: 40х60 сантиметров.
Урожайность
Первые перцы радуют уже через 95-105 дней после появления всходов. Плоды вырастают оранжевого цвета, кубовидными, размером 10х12 сантиметров, весом до 200 граммов, сочными, сладкими и вкусными. толщина стенки – до 1 сантиметра. Такие перцы идеально подходят для еды в свежем виде, фаршировки, приготовления лечо, консервации и заморозки. Урожайность достигает 7 килограммов с 1 куста.
Личный опыт садоводов
Дачники оставляют о гибриде "Магно F1" только положительные отзывы:
"Понравилась урожайность "Магно F1". Кусты не формировала, росли и росли в теплице. Первые плоды созрели 21 июля. Последние спелые сняла 21 сентября. Потом стала собирать с оранжевыми бочками, чтобы успели вырасти остальные плоды. На 4 октября весь куст усыпан зелеными перцами".
"Сладкий, очень сочный, толстостенный".
"Завязи было много. Первые плоды более крупные, а на верхнем ярусе существенно мельче, граммов 120-150. Толстостенные, сочные, сладкие. Перцы плодоносили до самых заморозков, в целом результатом я доволен".
