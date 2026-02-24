«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают

Мобильное приложение «Парковки России», разработанное при участии мэрии Москвы, так и не стало популярным среди жителей Петербурга, хотя интерес к нему немного вырос. Об этом пишет Neva.Today.
В пресс-службе московского Департамента транспорта, руководимого Максимом Лискутовым, отметили: за четыре года работы в городе на Неве приложение обработало 4,6 миллиона парковочных сессий к концу 2025 года.
«Приложение «Парковки России» хорошо зарекомендовало себя в Санкт-Петербурге», — заявил Лискутов.
В то же время местное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» показало выдающиеся показатели: за год через него прошло 35 миллионов сессий.
По данным комитета по транспорту, городское приложение покрывает 65,2% всех парковок, в отличие от московского аналога с долей в 25,6%.