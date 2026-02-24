Городовой / Город / РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля

Опубликовано: 24 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
На «Сапсане» акция будет длится до конца февраля.

РЖД объявила о снижении тарифов на скоростные поезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Часть акций действует до 29 апреля, сообщила пресс-служба компании.

Билеты на «Сапсан» с отправлением до 28 февраля включительно — от 2028 рублей.

Сидячие места в эконом-классе на поездах «Аврора» № 739/740, 741/742, 743/744, 745/746, 749/750 (номера 41–50 и 119–128) — от 1200 рублей (до 29 апреля).

В 2-м классе «Невского экспресса» — от 960 рублей (до 29 апреля). Кроме того, до 28 февраля удешевлены билеты на «Ласточку».

