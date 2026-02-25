95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт

Житель Петербурга Александр подал в суд на ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» из-за лишних 95 копеек в счёте за коммуналку. Об этом сообщила глава Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Мужчина заметил подозрительную строку в квитанции в апреле 2025 года. По его словам, с июля 2018-го он не пользуется услугами этой компании, да и подключения у него нет — абонентская линия отсутствует, пояснила Лебедева.
Сначала Александр написал в РСВО и ЕИРЦ с требованием убрать плату, но безрезультатно. Эти 95 копеек регулярно всплывали в счётах. В январе, увидев их снова, он решил судиться.
Истец просит убрать начисления из квитанций, запретить ответчику работать с его данными и компенсировать 15 071 рубль.
Сумму подсчитал точно: 13 часов 40 минут на общение с инстанциями по МРОТ — 2255 рублей убытков (час — 165 рублей). Плюс 32 часа на претензии и иск — 5280 рублей. Моральный вред оценил в 7535,55 рубля.