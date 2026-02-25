Городовой / Полезное / Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно

Опубликовано: 25 февраля 2026 00:12
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно
Рецепт вкусных батончиков к чаю или на перекус 

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом овсяных батончиков. Готовятся просто и быстро, буквально за 10 минут. Получаются ароматными, сытными и очень вкусными. Идеально подойдут и для повседневного чаепития, и для перекуса. Можно в пост.

Что потребуется:

  • овсяные хлопья, которые варятся 5 минут – 250 граммов;
  • грецкие орехи или фундук, арахис или семечки – 80 граммов;
  • сливочное масло – 70 граммов;
  • сахарный песок – 50 граммов;
  • мед – 100 граммов;
  • курага – 80 граммов;
  • шоколад – 80 граммов.

Как приготовить:

В первую очередь нужно мелко порубить ножом грецкие орехи или фундук, арахис или семечки подсолнечника. Насыпать в сковороду овсяные хлопья, добавить орешки или семечки и обжарить 5-7 минут, постоянно помешивая.

Мелко порубить ножом курагу и шоколад. Вместо кураги можно взять изюм или чернослив. Как только овсяные хлопья и орехи подсушились, их нужно снять с огня и отправить в миску.

В сковороду отправить масло и сахар. Как только они растопятся, добавить мед, все прогреть, не доводя до кипения, всыпать овсяные хлопья с орешками и перемешать. Затем добавить курагу с шоколадом и снова перемешать.

Подходящую форму застелить бумагой для выпечки или пищевой пленкой. Выложить туда получившуюся смесь и хорошо утрамбовать. Отправить в холодильник на пару часов или в "морозилку" на 30 минут, чтобы масса застыла. Как только масса окрепнет, ее следует достать из формы и разрезать на батончики.

Вместо меда в батончики можно добавить сахар или сироп шиповника. Тоже получится очень вкусно.

