Не картошка, а эталон урожайности: Выдаёт до 700 кг плодов с 1 сотки

Советы по выбору сортов картофеля.

Высаживая картофель, стоит в первую очередь понимать, чего вы хотите добиться, если получить максимально ранний урожай, то выбирать один сорт. А вот если максимальное количество плодов, то другой. Дачники точно знают, какой сорт стоит высадить.

Урожайный сорт картошки рекомендуют высадить на канале "Просто жить", стоит обратить на него своё внимание, если хотите собрать классный урожай.

Сорт картошки Ред Скарлет

Сорт отличается высокой урожайностью, он выдаёт огромное количество плодов, до 700 килограммов с одной сотки, что очень много.

Картофель этого сорта отличается красивой красно-розовой шкуркой, клубни гладкие, с выровненной поверхностью. Это удобно для чистки, вам не придётся мучиться, обходя неровности.

Сорт картофеля отлично хранится, лежать он будет и конец лета при ранней уборке, и осень, и до самого конца зимы. При этом он будет оставаться сочным и свежим, будто его только сняли с грядки.

Мякоть картофель имеет нежно-желтую, она отлично показывает себя в варке, получается мягкой и рассыпчатой, но при этом клубни в кастрюле не распадаются в кашу. Такой картофель хорош для самых разных блюд, от запеканок до рассыпчатого пюре.

Если вы хотите собрать максимальное количество картошки с сотки, при этом получить вкусные клубни, которые можно хранить длительно, то стоит выбрать сорт Ред Скарлет.

Совет

Чтобы картошка хорошо хранилась, необходимо после уборки просушить клубни под навесом, и только потом складывать их в ящики или мешки. Хранить в прохладном тёмном месте. Так выше шансы, что клубни не прорастут и не покроются пятнами гнили.

