Не сорта, а передовики производства: собираю с 1 кв. метра по 20 кг перцев - урожай созревает даже в Сибири, холод - не помеха

Для получения хорошего урожая перцев важно подобрать качественный сорт. Не все культуры оправдывают громкие названия, поэтому нужно изучить сорта, только после чего осуществить приобретение семян. Портал «Все свое» назвал три перца, которые покажут отменную урожайность и стойкость к любым погодным условиям.
«Атлант F1»
Этот сорт можно смело отнести к одному из самых урожайных. Высота культуры не превышает 80 см, при этом с квадратного метра получится собрать от 10 до 20 кг плодов. Перцы имеют конусовидную удлиненную форму. В технической спелости плоды окрашены в зеленый цвет, после созревания становятся красными. Толщина стенки может достигать 5 мм.
«Среди огородников у гибрида немало поклонников, они любят его за превосходный вкус и сочную мякоть. Плоды можно есть в свежем виде и заготавливать на зиму. А еще Атлант F1 стоек к болезням», - сообщает источник.
«Абрикосовая фаворитка»
Сорт относится к раннеспелым, поэтому урожай можно начать собирать через 100 дней после всходов. Культура получила название из-за насыщенного оранжевого оттенка после полного созревания. В технической спелости плоды имеют светло-зеленый оттенок.
«С одного квадратного метра можно собрать до 20 кг овощей. Куст растения низкорослый, его высота достигает всего 40-50 см. Плоды конусовидной формы, гладкие и блестящие. Толщина стенок перца составляет 7 мм», - рассказывает портал.
«Баргузин»
Раннеспелый сорт, который позволяет собирать урожай через 95 дней после всходов. Предназначен для выращивания в теплицах. Высота растений доходит до 100 см. С квадратного метра можно получить 10-12 кг плодов. После полного созревания перцы приобретают насыщенный желтый оттенок. Из-за хорошего вкуса лучше использовать плоды для свежего употребления.
