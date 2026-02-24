Убираем пигментацию и «сосудики» в марте: 3 способа сделать лицо чистым - жизнь без тоналки

Что действительно помогает от пигментации и купероза на лице

Пигментация и купероз - две распространенные проблемы, с которыми сталкиваются многие люди. Они могут испортить внешний вид кожи, в результате чего женщины сразу же хватаются за тональный крем.

Важно понимать природу возникновения этих недостатков. В одном случае главным врагом становится солнце, в другом - слабость сосудов. Однако есть методы, которые могут не только скрыть, но и убрать эти несовершенства.

Профилактика

Предупредить пигментацию легче, чем лечить. С куперозом сложнее, так как он часто вызван генетикой и гормонами. Полностью предотвратить его нельзя, но можно сдерживать.

Главный провокатор пигментации - ультрафиолет. Поэтому качественный солнцезащитный крем круглый год является универсальным правилом. Зимой наносите его даже тщательнее, поскольку снег отражает лучи.

Эффективное устранение

Если пигментация или купероз уже проявились, самым быстрым и действенным методом будет обращение к косметологу. Фототерапия является единственным способом за несколько сеансов очистить кожу от пигментных пятен и красно-фиолетовых сосудов.

Процедура напоминает лазерную эпиляцию, поскольку специалист обрабатывает проблемные участки аппаратом. Это ощутимо, но терпимо, даже для людей с высокой чувствительностью к боли.

Результат от фототерапии заметен уже после первого посещения. Для полного решения проблемы может потребоваться разное количество сеансов, сообщает бьюти-блогер Оксана Полякова.

Со временем проблема может вернуться, поэтому, как и в случае с эпиляцией, требуются поддерживающие процедуры. Наиболее подходящее время для фототерапии - ранняя весна.

Сохраняем результат

Правильный уход поможет закрепить эффект или даже улучшить состояние без похода к врачу. Ищите в кремах три компонента:

ниацинамид с глутатионом - они осветляют пигмент;

центелла азиатская - успокаивает кожу и убирает красноту;

аденозин - укрепляет стенки сосудов.

Ранее "Городовой" рассказал, как правильно закрашивать седину.