Крашу корни раз в неделю - все равно седая: 5 ошибок, из-за которых краска не держится на волосах

Многие женщины сталкиваются с тем, что краска плохо держится на седых волосах. Дело в том, что пепельные пряди имеют более плотную структуру и хуже впитывают пигмент, в результате краска может просто не закрепиться внутри волоса.

Кроме того, если неправильно подобрать оттенок или окислитель, цвет может получиться неравномерным. Парикмахер Наталья Кононова назвала пять основных ошибок, из-за которых краска смывается раньше времени.

Окрашивание "грязных" волос

Современные краски для седины необходимо наносить на чистые волосы. Остатки стайлинговых средств, жир и пыль препятствуют проникновению пигмента в структуру волоса. Можно помыть голову за пару дней до окрашивания мягким шампунем без силиконов и масел.

Использование безаммиачной краски

Безаммиачные краски подходят для тонирования и обновления цвета, но не для покрытия плотной седины. Без аммиака пигмент не сможет "открыть" волос и закрепиться внутри.

Для корней с плотной сединой используйте аммиачный стойкий краситель, для длины – мягкое безаммиачное тонирование. Так и цвет хорошо держится, и волосы не сжигаются.

Выбор слабого оксида

Оксид активирует краску, поэтому если вы используете слабый оксид (1,5% или 3%) при большом проценте седины, не ждите стойкого результата. При выраженной седине используйте 6% оксид. Он ничего не сожжет, если соблюдать инструкцию при смешивании.

Попытки осветлить седину блондирующей краской

Седина – это волосы без пигмента, а осветляющая краска – это мягкое осветление и низкая плотность пигмента. В результате цвет получается бледно-желтый, пятнистый или вообще не прокрашивается.

Рекомендуется делать легкое осветление до нужного уровня глубины тона той краски, в который хотите окрасить волосы, только после этого безаммиачное тонирование в нужный оттенок.

"Напомню, что если волосы темные, то нормального результата вы не получите. Такие краски предназначены только от 7/0 и светлее", - отметила Наталья Кононова.

Нарушение технологии окрашивания

Неправильное нанесение краски, добавление дополнительных ингредиентов или использование состава, который уже "выдохся", могут свести на нет все усилия.

Строго соблюдайте пропорции! Не тяните с нанесением - за 15 минут вы должны успеть все. Если не успеваете, лучше разведите новый состав. Также не добавляйте воду, бальзам или маску в краску. Используйте только то, что положено по инструкции.

