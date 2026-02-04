Деньги есть, а стиральной машины нет: почему жители США до сих пор стирают в прачечных

В домах жителей Соединенных Штатов стиральных машин днем с огнем не найти, а в некоторых многоэтажках установка "стиралок" и вовсе запрещена. Поэтому люди прибегают к услугам так называемых "ландроматов" или, по-другому, автоматических платных прачечных или пользуются общими стиральными машинами в порядке живой очереди. И на это есть сразу несколько веских причин. О них рассказала автор Дзен-канала "Блог жизненных историй WellWel" (18+).

Давняя традиция

По словам эксперта, еще в 30-е годы XX века в США Аль Капоне решил легализовать деньги, полученные нечестным путем, открыв сеть прачечных с низкими ценами. Отследить истинное количество клиентов было невозможно, поэтому гангстер спокойно получал наличность, а люди дешево стирали. Традиция относить вещи в прачечную в Соединенных Штатов дошла и до сегодняшних дней.

Экономия

Но дело не только в привычке. Американцы предпочитают на всем экономить и стирать в "ландроматах" для них оказалось гораздо выгоднее, нежели покупать стиральную машину, а потом еще и платить за воду и электроэнергию.

Запреты арендодателей

Кроме того, многие жители США снимают квартиры, владельцы которых запрещают ставить "стиралки", опасаясь замыканий, протечек и последующих разбирательств со страховыми компаниями. Да и многим американцам полюбились прачечные, где они могут не только постирать белье, но и отвлечься от повседневной суеты и обсудить друг с другом новости и насущные проблемы.

