Почему в туалетах США никогда не бывает ни ершиков, ни сливных бачков: на это есть веская причина

Российские путешественники, которым довелось побывать в США, отмечают, что там все совсем другое: и люди, и их привычки, и даже быт. Особенно удивляют наших туристов американские туалеты, где не найти ни ершика, ни сливного бачка. И на это есть веская причина. О ней рассказал эксперт Дзен-канала "Novate: Идеи для жизни".

Почему нет ершика

Оказывается, в США в основном устанавливают унитазы сифонного типа. В их чаше постоянно присутствует вода, поэтому некоторые иностранцы думают, что санузел засорился. Да и сливается все при смыве гораздо мощнее, чем в других государствах, включая Россию. В результате необходимость в ершике отпадает.

Почему нет сливного бачка

Кроме того, в США устройство канализационной системы заметно отличается от других стран. Если в России или в государствах Евросоюза разводка для унитазов сделана над междуэтажными перекрытиями, то в Соединенных Штатах – под ними. В результате получается существенный перепад между сливной трубой и уровнем самого унитаза, что обеспечивает эффект сифона. Поэтому, когда американцы нажимают рычаг слива воды, все в буквальном смысле уносится в трубу со свистом.

Каждому свое

По мнению словенского культуролога и философа Славоя Жижека, принцип устройста канализации напрямую зависит от мировоззрения народа. Так, во Франции предпочитают располагать сливную чашу сзади. Ведь утонченные французы не желают видеть то, что отправляется в канализацию. А в Германии, напротив, разместили слив спереди, чтобы была возможность все внимательно рассмотреть и изучить. Ведь немцы очень дотошно следят за своим здоровьем и фиксируют любые отклонения от нормы. Жители США все любят делать со звуковыми эффектами, поэтому выбрали мощную сливную систему.

