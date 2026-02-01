Хоть изюм, хоть инжир: сухофрукты моем особым способом — ни липкости, ни грязи

Сухофрукты полезный и питательный продукт. Но чтобы они приносили только пользу, их нужно правильно помыть. Обычного ополаскивания под проточной водой недостаточно. Чтобы очистить их от грязи и химии, которой они обработаны для лучшего хранения, нужно действовать иначе, пишет Едим дома.

Как выбрать качественные сухофрукты

Обращайте внимание на внешний вид плодов. Слишком яркие, глянцевые, скорее всего, обработаны химией. Более темные, сморщенные и матовые, вероятно, сушились естественным путем.

Как помыть сухофрукты

Метод подходит для большинства сухофруктов — кураги, изюма, чернослива, инжира.

Сначала промойте их под проточной водой, чтобы смыть пыль.

Затем замочите в теплой воде (температура 40–50 градусов) на 30–40 минут.

Слейте воду и промойте сухофрукты под проточной водой ещё раз.

Если сухофрукты нужны на компот, достаточно просто промыть их и залить кипятком на 10–15 минут.

Для выпечки часто рекомендуют не просто мыть, а распаривать сухофрукты в кипятке, на пару или в микроволновке. Это сделает их мягче и ароматнее в готовом блюде.

Особенности мытья разных видов сухофруктов

Изюм удобно промывать в дуршлаге, встряхивая. После мытья замачивать на 10–20 минут.

Курага часто обрабатывается диоксидом серы. Требует замачивания на 30–40 минут в теплой воде.

Чернослив может быть обработан глицерином. Рекомендуется замачивать на 1 час в прохладной воде.

Финики не стоит поливать кипятком, иначе кожица потрескается, а мякоть станет водянистой. Белесый налет на поверхности не грязь, а выступающий сахар.

Инжир можно аккуратно потереть мягкой щеткой или губкой под водой. После мытья можно обдать кипятком или подержать в нем 1 минуту.