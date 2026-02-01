Городовой / Полезное / Хоть изюм, хоть инжир: сухофрукты моем особым способом — ни липкости, ни грязи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рассада будет крепче булавы Ильи Муромца: хитрые дачники знают секретный прием – залог богатого урожая Полезное
Из всех сортов лука сажаю только 2: от урожая спасу нет даже на Севере – луковицы выросли размером с кулак Полезное
Почему в туалетах США никогда не бывает ни ершиков, ни сливных бачков: на это есть веская причина Полезное
Нашел неожиданное применение крышкам от сметаны: теперь делаю так всегда и не могу нарадоваться. Делюсь полезными советами Полезное
Стрелки для нависшего века: распахнутый взгляд за 2 минуты - идеально подходит для женщин 50+ Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Хоть изюм, хоть инжир: сухофрукты моем особым способом — ни липкости, ни грязи

Опубликовано: 1 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Хоть изюм, хоть инжир: сухофрукты моем особым способом — ни липкости, ни грязи
Хоть изюм, хоть инжир: сухофрукты моем особым способом — ни липкости, ни грязи
Legion-Media

Сухофрукты полезный и питательный продукт. Но чтобы они приносили только пользу, их нужно правильно помыть. Обычного ополаскивания под проточной водой недостаточно. Чтобы очистить их от грязи и химии, которой они обработаны для лучшего хранения, нужно действовать иначе, пишет Едим дома.

Как выбрать качественные сухофрукты

Обращайте внимание на внешний вид плодов. Слишком яркие, глянцевые, скорее всего, обработаны химией. Более темные, сморщенные и матовые, вероятно, сушились естественным путем.

Как помыть сухофрукты

Метод подходит для большинства сухофруктов — кураги, изюма, чернослива, инжира.

  • Сначала промойте их под проточной водой, чтобы смыть пыль.
  • Затем замочите в теплой воде (температура 40–50 градусов) на 30–40 минут.
  • Слейте воду и промойте сухофрукты под проточной водой ещё раз.

Если сухофрукты нужны на компот, достаточно просто промыть их и залить кипятком на 10–15 минут.

Для выпечки часто рекомендуют не просто мыть, а распаривать сухофрукты в кипятке, на пару или в микроволновке. Это сделает их мягче и ароматнее в готовом блюде.

Особенности мытья разных видов сухофруктов

Изюм удобно промывать в дуршлаге, встряхивая. После мытья замачивать на 10–20 минут.

Курага часто обрабатывается диоксидом серы. Требует замачивания на 30–40 минут в теплой воде.

Чернослив может быть обработан глицерином. Рекомендуется замачивать на 1 час в прохладной воде.

Финики не стоит поливать кипятком, иначе кожица потрескается, а мякоть станет водянистой. Белесый налет на поверхности не грязь, а выступающий сахар.

Инжир можно аккуратно потереть мягкой щеткой или губкой под водой. После мытья можно обдать кипятком или подержать в нем 1 минуту.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью