Что делать каждый день, чтобы зубы не подводили - и вы улыбались чаще

Правила гигиены, которые уберегут зубы от проблем и сохранят улыбку

Проблемы с зубами есть у каждого второго жителя планеты, и главная причина - кариес. Однако регулярная и правильная гигиена полости рта способна предотвратить большинство заболеваний и сохранить здоровье зубов на долгие годы.

После каждого приема пищи на зубах остается невидимая липкая пленка - налет. В ней живут бактерии, которые вырабатывают кислоту и потихоньку разрушают эмаль. Сначала появляется маленькая дырочка, а потом налет затвердевает и превращается в камень.

Чистка зубов утром и вечером - это только начало. Настоящий уход - это целая система.

Главные помощники

Щетка: мягкая или жесткая?

Для чувствительных зубов и десен берите мягкую щетку (sensitive). Детям и тем, у кого эмаль реагирует на холодное, подойдет мягкая (soft). Большинству взрослых нужна средняя (medium). А жесткую (hard) может посоветовать только врач.

Не забывайте менять щетку раз в 2-3 месяца, как только щетинки растрепались.

Паста

Пасты работают по-разному. Одни лечат десны, другие снижают чувствительность, третьи отбеливают. Главное, на что стоит обратить внимание - это абразивность (RDA). Для ежедневного использования норма - до 80 единиц.

Если показатель выше, такую пасту лучше использовать курсами, чтобы не стереть эмаль.

Зубная нить

Даже самая лучшая щетка не пролезет в щели между зубами. Там-то и начинается кариес. Зубная нить создана именно для этих мест.

Опытные стоматологи советуют простой тест: понюхайте нить после использования - и вы поймете, сколько микробов в ней остается.

Ополаскиватели и ирригаторы

Они не заменят щетку, но станут отличными помощниками. Ирригатор мощной струей воды вымывает остатки еды из самых труднодоступных мест. А ополаскиватель освежает дыхание и укрепляет эмаль, если в составе есть фториды.

Как правильно чистить зубы

Обычной щеткой. Держим ее под наклоном 45 градусов к десне. Чистим выметающими движениями (от десны к краю зуба). Сначала снаружи, потом внутри. Жевательные стороны чистим вперед-назад. Всего нужно уделить процедуре минимум 2 минуты.

Электрической щеткой. Не нужно делать лишних движений. Просто подносите щетку к каждому зубу под тем же углом и задерживаетесь на пару секунд. Она все сделает сама. Главное - не давите сильно, чтобы не поранить десны.

