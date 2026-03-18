Глажка тает, как снег весной: что заменило утюг в современном доме - и почему это удобнее

За последние пять лет россияне стали покупать на 30% меньше утюгов, отмечает автор канала. Но дело не в том, что всем стало лень гладить. Просто одежда и бытовая техника шагнули вперед.
Теперь вещи мнутся гораздо меньше, а стиральные машины умеют делать то, с чем раньше справлялся только утюг.
Что изменилось
Современная одежда создается так, чтобы доставлять минимум хлопот. В состав тканей добавляют эластан или полиэстер, либо обрабатывают натуральные волокна специальными составами.
В результате вещь не теряет форму и не покрывается складками после стирки. Достаточно просто правильно ее высушить.
Умная техника
Новые стиральные машины оснащены функциями, о которых раньше можно было только мечтать. Паровая обработка и специальный режим сушки с встряхиванием делают свое дело.
Белье вынимают из барабана почти готовым к тому, чтобы его надеть. Некоторые модели даже умеют отпаривать вещи, не вынимая их из машинки.
Мода
В тренде расслабленный стиль. Складки и легкая небрежность теперь не считаются признаком неряшливости, а выглядят современно.
Даже во многих офисах перестали требовать идеально наглаженных стрелок на брюках. Дресс-код стал демократичнее.
Как сушить без складок
Перед тем как повесить белье, его нужно как следует встряхнуть, расправить все швы и карманы. Используйте правильные плечики, чтобы одежда сохла уже в идеальной форме.
Конечно, полностью выбросить утюг пока нельзя. Хлопковые рубашки, лен и нарядная одежда все еще требуют глажки.
Есть хитрость: если надеть чуть влажную рубашку на 15 минут, она разгладится сама от тепла тела.
Некоторые уверены: через несколько лет глажка станет экзотикой. Уже сейчас тестируют шкафы-отпариватели, умные вешалки с подогревом и гардеробные с климат-контролем, которые сами следят за состоянием одежды.
Подход к быту
Уход за вещами сегодня строится на принципе профилактики. Легче выбрать правильную ткань, настроить режим стирки и организовать хранение, чем часами стоять у доски.
