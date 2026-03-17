Замиокулькасу в марте - важнее воды: 1 стакан под корень - и новые пики выскакивают по всему периметру горшка
Замиокулькасу в марте - важнее воды: 1 стакан под корень - и новые пики выскакивают по всему периметру горшка

Опубликовано: 17 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Восстанавливающая подкормка замиокулькаса после зимы 

Для полноценного развития замиокулькасу необходимы регулярные подкормки. Этот тропический гость требует дополнительного питания на протяжении всего года, особенно после зимних холодов. Недостаток солнечного света и низкая влажность в помещении негативно влияют на состояние "долларового дерева". Тем не менее, сбалансированное питание поможет стимулировать появление новых побегов и повысит декоративность экзота.

Долой покупные удобрения

Нет необходимости приобретать дорогие специализированные удобрения в магазинах. Прекрасной альтернативой станет натуральное средство, приготовленное из доступных отходов. В этом случае речь идет о скорлупе грецких орехов. Она, по мнению эксперта блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксении Давыдовой, богата витаминами и минералами, необходимыми для гармоничного развития замиокулькаса.

Как приготовить самодельную подкормку для замиокулькаса

Для приготовления удобрения потребуется большая емкость, куда следует налить 2 литра воды и добавить 500 граммов измельченной сухой скорлупы. Важно, чтобы сырье было без признаков плесени. Полученную смесь доведите до кипения и варите на умеренном огне в течение 30 минут. После остывания отвар необходимо процедить и разбавить водой в пропорции 1:3.

Подкрашивать замиокулькас следует под корень, 2 раза в месяц с интервалом в 2 недели. Готовый отвар можно хранить в холодильнике. Срок его годности составляет 1 месяц.

Личный опыт цветовода

"Замиокулькас - неприхотливый товарищ. Однако после зимы он нуждается в особом уходе. Для своих суккулентов я ежемесячно готовлю отвар на основе скорлупы грецких орехов. Это просто и полезно. Декоративность растений радует на протяжении всего года", - поделилась Ангелина из Вологды.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самую важную подкормку для фиалки в марте.

Автор:
Татьяна Идулбаева
