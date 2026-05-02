Город, который называют "долиной яблонь" и "сердцем древней цивилизации": что посмотреть и попробовать

Российский город, который стоит посетить каждому туристу

На территории России есть уникальный город, который называют "долиной яблонь", "сердцем древней цивилизации". Речь идет о Майкопе - столице Республики Адыгея. Если вы здесь еще не были, то многое потеряли, так как город точно достоин внимания каждого.

История

Legion-Media

На территории Майкопа проводились археологические работы, в ходе которых удалось установить, что в этих краях люди жили еще более 5000 лет назад. При этом сам город весьма молодой - он был основан в 1857 году в качестве укрепления во время Кавказской войны.

Название населенного пункта переводится с адыгейского как "долина яблонь". К 1870 году Майкоп получил статус города. Во время Великой Отечественной войны город оккупировали немцы, но им не удалось исполнить свои планы по пополнению запасов нефти.

Достопримечательности

В городе можно увидеть ряд достопримечательностей, которые имеют особое значение для Майкопа.

Соборная мечеть

Legion-Media

"Ее называют жемчужиной Майкопа. Белоснежный фасад, большой ярко-синий купол, 4 минарета, расписанные цитатами из Корана стены внутри — Джума-мечеть считают образцом современного храмового зодчества", - сообщает "КП".

Площадь Дружбы

Недавно здесь прошла реконструкция, поэтому площадь поменяла свой внешний вид. Здесь сохранился мемориал в честь присоединения Адыгеи к России.

Национальный музей

"В просторных помещениях трехэтажного здания в центре города хранятся более 270 тысяч экспонатов, рассказывающих о богатой истории (с древнейших времен и до наших дней) и интересной самобытной культуре Адыгеи, а также ее природных особенностях и богатствах", - рассказывает источник.

Музей востока

В городе расположен Северо-Кавказский филиал музея. Здесь можно посетить выставки, связанные с развитие Шелкового пути, с народным и современным искусством.

Также обязательно посетите Курган Ошад, Монумент "Очаг", лестницу "Мэздах", памятник Николаю Чудотворцу.

Что попробовать

Legion-Media

В Майкопе стоит познакомиться с национальной кухней. Обратите внимание на баранину, адыгейский сыр, квадратные печеные пирожки из слоеного теста с сыром, суп с говядиной (лилепс), жаркое из баранины (лилибж), которое подается с кукурузной или пшенной кашей. На десерт отведайте конвертики с сухофруктами или хворост в сиропе.

Читайте также на портале "Городовой":

Что можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Какой город России является самым труднодоступным.

Российский город, в котором смешалась архитектура Италии и Бельгии.