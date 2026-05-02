Добавляю один неожиданный ингредиент — и окрошка становится в разы вкуснее: ложка стоит

Густая, насыщенная окрошка с ярким ароматом зелени и неожиданными акцентами. Рецептом "царской" окрошки поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
-
зелёный лук — 1 пучок,
-
укроп — 1 пучок,
-
петрушка — 1 пучок,
-
кинза — 1 пучок,
-
мята — 2-3 веточки,
-
картофель — 400 г,
-
яйца — 4 шт.,
-
ветчина — 70 г,
-
колбаса — 150 г,
-
огурцы — 200 г,
-
редис — 100 г,
-
сметана — 100 г,
-
горчица — 2 ч. л.,
-
лимонный сок — 2 ст. л.,
-
кефир — 1 л,
-
лёд — по желанию,
-
соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Нарезаю зелёный лук и всю зелень — укроп, петрушку, кинзу и немного мяты. Именно мята даёт свежесть, которая полностью меняет вкус окрошки. Добавляю щепотку соли и хорошо проминаю зелень толкушкой — аромат становится ярче, а текстура мягче.
Картофель нарезаю крупно и добавляю к зелени, затем слегка разминаю — не в пюре, а до мелких кусочков. Яйца нарезаю мелким кубиком и отправляю в общую миску.
Добавляю нарезанную колбасу и ветчину. Огурцы режу мелко, а редис натираю на тёрке — так он не перебивает вкус и становится более деликатным.
Для заправки добавляю сметану, затем горчицу — она даёт лёгкую пикантность. Вливаю лимонный сок. Хорошо перемешиваю, добавляю лёд (по желанию) и заливаю кефиром.
Солю, перчу по вкусу и ещё раз перемешиваю.
Примерное время приготовления: 30 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный и сытный ужин без мяса.