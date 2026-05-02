Добавляю один неожиданный ингредиент — и окрошка становится в разы вкуснее: ложка стоит

Опубликовано: 2 мая 2026 20:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
Если вы думаете, что окрошка — это просто нарезал и залил, вы точно не пробовали этот вариант.

Густая, насыщенная окрошка с ярким ароматом зелени и неожиданными акцентами. Рецептом "царской" окрошки поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

  • зелёный лук — 1 пучок,

  • укроп — 1 пучок,

  • петрушка — 1 пучок,

  • кинза — 1 пучок,

  • мята — 2-3 веточки,

  • картофель — 400 г,

  • яйца — 4 шт.,

  • ветчина — 70 г,

  • колбаса — 150 г,

  • огурцы — 200 г,

  • редис — 100 г,

  • сметана — 100 г,

  • горчица — 2 ч. л.,

  • лимонный сок — 2 ст. л.,

  • кефир — 1 л,

  • лёд — по желанию,

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарезаю зелёный лук и всю зелень — укроп, петрушку, кинзу и немного мяты. Именно мята даёт свежесть, которая полностью меняет вкус окрошки. Добавляю щепотку соли и хорошо проминаю зелень толкушкой — аромат становится ярче, а текстура мягче.

Картофель нарезаю крупно и добавляю к зелени, затем слегка разминаю — не в пюре, а до мелких кусочков. Яйца нарезаю мелким кубиком и отправляю в общую миску.

Добавляю один неожиданный ингредиент — и окрошка становится в разы вкуснее: ложка стоит - image 1

Добавляю нарезанную колбасу и ветчину. Огурцы режу мелко, а редис натираю на тёрке — так он не перебивает вкус и становится более деликатным.

Для заправки добавляю сметану, затем горчицу — она даёт лёгкую пикантность. Вливаю лимонный сок. Хорошо перемешиваю, добавляю лёд (по желанию) и заливаю кефиром.

Солю, перчу по вкусу и ещё раз перемешиваю.

Примерное время приготовления: 30 минут

