Городовой / Полезное / Не гибрид, а передовик производства: штампует зеленцы и днем, и ночью – даже в условиях Крайнего Севера
Не гибрид, а передовик производства: штампует зеленцы и днем, и ночью – даже в условиях Крайнего Севера

Опубликовано: 2 мая 2026 19:15
 Проверено редакцией
Идеальный сорт для неблагоприятных погодных условий

Некоторые сорта огурцов демонстрируют высокую урожайность даже в условиях холодного и дождливого лета. В частности, гибрид "Ваше благородие F1" успешно растет не только в умеренном климате, но и в регионах, расположенных за полярным кругом. Этот гибрид обеспечивает стабильный урожай даже при дефиците влаги, резких температурных колебаниях и обильных осадках.

Сорт позволяет получить урожай вкусных тёмно-зелёных плодов уже через 45–50 дней после посева. Гибрид формирует завязи женского типа цветения и обладает устойчивостью к ряду огуречных заболеваний, что способствует обильному плодоношению.

Плоды сорта «Ваше благородие F1» имеют цилиндрическую форму и массу 70–110 граммов. Они пригодны как для употребления в свежем виде, так и для консервирования. Выращивание гибрида возможно как в открытом грунте, так и в тепличных условиях.

Посев семян рекомендуется производить в торфоперегнойные горшочки размером 10×10 сантиметров. Крайне важно обеспечить оптимальный уровень освещения, поскольку огурцы чувствительны к затенению.

Для обеспечения хорошего роста рассады рекомендуется двукратное внесение удобрений, рассказала агроном Ксения Давыдова. Первое — комплексное удобрение на стадии 2-3 листьев, второе — внекорневая подкормка микроудобрениями. При высадке рассады в открытый грунт желательно добавлять триходермин в лунки для профилактики корневой гнили.

Ранее мы рассказали, как пересадить огурцы без стресса.

Автор:
Ксения Сафрыгина
