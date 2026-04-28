Вкусный и сытный ужин без мяса: обычные котлеты больше не готовлю — трачу копейки на эту вкуснятину
Вкусный и сытный ужин без мяса: обычные котлеты больше не готовлю — трачу копейки на эту вкуснятину

Опубликовано: 28 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Если вы думаете, что гречка — это скучный гарнир, вы просто не пробовали этот вариант.

Я обожаю этот рецепт за его доступность — всё максимально просто, а результат всегда радует. Рецептом простого и быстрого ужина поделилась автор Дзен-канала "Вкусный рецепт от Людмилы Борщ".

Ингредиенты:

  • гречка — 1 стакан;
  • вода — 2 стакана;
  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • манка — 2-3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • прованские травы — по вкусу;
  • мука — для обваливания;

Приготовление

Сначала я мелко нарезаю лук и обжариваю его на сковороде с небольшим количеством масла до лёгкого золотистого цвета.

Гречку тщательно промываю и отправляю к луку. Заливаю водой, накрываю крышкой и варю до готовности — можно даже слегка переварить, так будет удобнее формировать котлеты.

Горячую гречку перекладываю в миску, добавляю манку, соль, специи и перец. Перемешиваю и оставляю на 5-10 минут.

Натираю сырой картофель на мелкой тёрке и добавляю в массу. Снова хорошо перемешиваю.

Формирую котлеты, обваливаю их в муке и обжариваю на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

Примерное время приготовления: 30 минут

