Вкусный и сытный ужин без мяса: обычные котлеты больше не готовлю — трачу копейки на эту вкуснятину

Я обожаю этот рецепт за его доступность — всё максимально просто, а результат всегда радует. Рецептом простого и быстрого ужина поделилась автор Дзен-канала "Вкусный рецепт от Людмилы Борщ".
Ингредиенты:
- гречка — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- манка — 2-3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- прованские травы — по вкусу;
- мука — для обваливания;
Приготовление
Сначала я мелко нарезаю лук и обжариваю его на сковороде с небольшим количеством масла до лёгкого золотистого цвета.
Гречку тщательно промываю и отправляю к луку. Заливаю водой, накрываю крышкой и варю до готовности — можно даже слегка переварить, так будет удобнее формировать котлеты.
Горячую гречку перекладываю в миску, добавляю манку, соль, специи и перец. Перемешиваю и оставляю на 5-10 минут.
Натираю сырой картофель на мелкой тёрке и добавляю в массу. Снова хорошо перемешиваю.
Формирую котлеты, обваливаю их в муке и обжариваю на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.
Примерное время приготовления: 30 минут
