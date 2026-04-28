Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи
Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи

Опубликовано: 28 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи
Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи
Эти турецкие оладьи — не просто еда, а настоящая легенда!

В Турции оладьи готовят совсем не так, как привыкли мы. Рассказываем секретный рецепт прямиком из стамбульских ресторанов. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Вкусная еда без труда".

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг

  • яйца — 4 шт.

  • сыр фета — 150 г
  • мука — 200 г
  • петрушка — 1 пучок
  • укроп — 1 пучок
  • зелёный лук — 1 пучок
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • йогурт (греческий или турецкий) — для соуса

Приготовление

Я беру кабачки, при необходимости очищаю и натираю их на средней тёрке. Хорошо солю и перекладываю в сито. Оставляю минимум на час, чтобы стек лишний сок. Можно слегка прижать — так быстрее.

Пока кабачки отдыхают, взбиваю яйца с мукой до гладкой массы без комочков. Добавляю щепотку соли.

Зелень мелко нарезаю — не жалею, она даёт свежесть и аромат. Сыр просто разминаю вилкой.

Когда кабачки готовы, соединяю их с зеленью и сыром, затем добавляю яично-мучную смесь. Перемешиваю до густого теста. Оно не должно течь — скорее мягко спадать с ложки.

Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи - image 1
Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи - image 1

Разогреваю сковороду с маслом и жарю оладьи на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Готовые выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подаю тёплыми с йогуртом — можно добавить немного соли и зелени в соус.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить египетский десерт "Ом Али".

Автор:
Александр Асташкин
