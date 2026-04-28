Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи

В Турции оладьи готовят совсем не так, как привыкли мы. Рассказываем секретный рецепт прямиком из стамбульских ресторанов. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Вкусная еда без труда".
Ингредиенты:
-
кабачки — 1 кг
-
яйца — 4 шт.
- сыр фета — 150 г
- мука — 200 г
- петрушка — 1 пучок
- укроп — 1 пучок
- зелёный лук — 1 пучок
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
- йогурт (греческий или турецкий) — для соуса
Приготовление
Я беру кабачки, при необходимости очищаю и натираю их на средней тёрке. Хорошо солю и перекладываю в сито. Оставляю минимум на час, чтобы стек лишний сок. Можно слегка прижать — так быстрее.
Пока кабачки отдыхают, взбиваю яйца с мукой до гладкой массы без комочков. Добавляю щепотку соли.
Зелень мелко нарезаю — не жалею, она даёт свежесть и аромат. Сыр просто разминаю вилкой.
Когда кабачки готовы, соединяю их с зеленью и сыром, затем добавляю яично-мучную смесь. Перемешиваю до густого теста. Оно не должно течь — скорее мягко спадать с ложки.
Разогреваю сковороду с маслом и жарю оладьи на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Готовые выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Подаю тёплыми с йогуртом — можно добавить немного соли и зелени в соус.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить египетский десерт "Ом Али".