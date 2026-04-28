"Ом Али": популярный десерт по египетскому рецепту – нежный, как поцелуй мамы
"Ом Али": популярный десерт по египетскому рецепту – нежный, как поцелуй мамы

Опубликовано: 28 апреля 2026 13:02
 Проверено редакцией
"Ом Али": популярный десерт по египетскому рецепту – нежный, как поцелуй мамы
"Ом Али": популярный десерт по египетскому рецепту – нежный, как поцелуй мамы
Городовой ру
Популярный десерт из Египта

Давным-давно в Египте бедная женщина приносила домой хлеб, разламывала его на мелкие кусочки, добавляла молоко, масло и сахар, а затем помещала в печь. В результате получалось вкусное и питательное блюдо для её детей.

Однажды она угостила соседку этим блюдом. Когда соседка попробовала это новое для неё угощение, она воскликнула: «Ом Али». И в этот момент у египтянки возникла идея — готовить по собственному рецепту и предлагать своё блюдо людям. Она назвала его в свою честь, так как в Египте женщин часто называют по имени их сыновей. Таким образом, «Ом Али» означает «мама Али».

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 250 гр;
  • молоко — 200 мл;
  • сливки — 150 мл;
  • сахар — 200 мл;
  • орехи — 0,5 стакана;
  • изюм — 0,5 стакана;
  • ванильный сахар — 1 чайная ложка;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • сливочное масло — 10 гр.

Инструкция по приготовлению:

1. Слоёное тесто выложите на присыпанную мукой столешницу, немного раскатайте и разрежьте на 4 части.

2. Переложите слоёное тесто на противень и проколите вилкой.

3. Запекайте 10 минут при температуре до 200°С.

4. Изюм следует промыть, залить теплой водой, а затем обсушить.

5. Орехи рекомендуется крупно порубить.

6. Слоеное тесто необходимо разломать на произвольные кусочки и поместить в глубокую емкость. Добавьте изюм, орехи и перемешайте.

7. Подготовленную массу поместите в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.

8. В небольшом сотейнике смешайте молоко с сахаром, ванильным сахаром и подогрейте на небольшом огне, затем залейте в форму.

9. Взбейте сливки с одной столовой ложкой сахара. Наполните ими форму. Выложите взбитые сливки поверх десерта, выпекайте в духовке 20 минут при 180 °С.

Автор:
Ксения Сафрыгина
