"Ом Али": популярный десерт по египетскому рецепту – нежный, как поцелуй мамы

Давным-давно в Египте бедная женщина приносила домой хлеб, разламывала его на мелкие кусочки, добавляла молоко, масло и сахар, а затем помещала в печь. В результате получалось вкусное и питательное блюдо для её детей.
Однажды она угостила соседку этим блюдом. Когда соседка попробовала это новое для неё угощение, она воскликнула: «Ом Али». И в этот момент у египтянки возникла идея — готовить по собственному рецепту и предлагать своё блюдо людям. Она назвала его в свою честь, так как в Египте женщин часто называют по имени их сыновей. Таким образом, «Ом Али» означает «мама Али».
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 250 гр;
- молоко — 200 мл;
- сливки — 150 мл;
- сахар — 200 мл;
- орехи — 0,5 стакана;
- изюм — 0,5 стакана;
- ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- мука — 1 столовая ложка;
- сливочное масло — 10 гр.
Инструкция по приготовлению:
1. Слоёное тесто выложите на присыпанную мукой столешницу, немного раскатайте и разрежьте на 4 части.
2. Переложите слоёное тесто на противень и проколите вилкой.
3. Запекайте 10 минут при температуре до 200°С.
4. Изюм следует промыть, залить теплой водой, а затем обсушить.
5. Орехи рекомендуется крупно порубить.
6. Слоеное тесто необходимо разломать на произвольные кусочки и поместить в глубокую емкость. Добавьте изюм, орехи и перемешайте.
7. Подготовленную массу поместите в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.
8. В небольшом сотейнике смешайте молоко с сахаром, ванильным сахаром и подогрейте на небольшом огне, затем залейте в форму.
9. Взбейте сливки с одной столовой ложкой сахара. Наполните ими форму. Выложите взбитые сливки поверх десерта, выпекайте в духовке 20 минут при 180 °С.
