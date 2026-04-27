Запеканка из гречки: съедят даже самые притязательные – простой рецепт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что надежнее в российских условиях: Haval или Chery – эксперт дал четкий ответ Полезное
Шторм вместо прогулки: Павловский парк закрылся из-за капризов апреля Город
Перед посадкой картофеля - обязательно: окунаю клубни на 1 секунду в жидкость - и никаких колорадских жуков и проволочника Полезное
В гости к Путину с открытыми картами: Аббас Аракчи подчеркнул «плотный контакт» с Москвой с первых минут визита Город
Как в другой стране побывал: 3 региона России, которые непохожи на Россию – глазам своим не веришь Полезное
Запеканка из гречки: съедят даже самые притязательные – простой рецепт

Опубликовано: 27 апреля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Запеканка из гречки: съедят даже самые притязательные – простой рецепт
Запеканка из гречки: съедят даже самые притязательные – простой рецепт
Рецепт запеканки из гречки

Гречиха является культурой, известной на протяжении многих тысячелетий. Её происхождение связывают с территориями Китая и Индии. Активное культивирование этой зерновой культуры началось приблизительно пять тысяч лет назад именно в Китае. В XV веке гречиха начала своё распространение, сначала достигнув соседних стран, таких как Корея и Япония, а затем и более отдалённых регионов.

В том же столетии эта культура была завезена на Русь. Однако в европейских странах гречиха не получила широкого распространения. Предлагаем поиготовить вкусную и питательную запеканку из этой крупы.

Ингредиенты:

  • Гречневая каша (отварная) — 2 стакана;
  • Сыр твёрдых сортов — 175 гр;
  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Зелень свежая — 1 пучок;
  • Соль — по вкусу;
  • Смесь перцев — по вкусу;
  • Яйцо куриное — 3 шт;
  • Молоко — 100 мл;
  • Масло растительное — 1 ч. ложка.

Инструкция по приготовлению:

1. Подготовьте жаропрочную форму, смажьте её растительным маслом и равномерно распределите один стакан отварной гречки.

2. Выложите нарезанный полукольцами лук, затем измельчённую зелень, приправьте солью и перцем.

3. Далее добавьте оставшийся стакан гречневой крупы.

4. Отдельно взбейте яйца с молоком и равномерно полейте ими содержимое формы. Сверху посыпьте тёртым сыром.

5. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Ранее мы рассказали, как приготовить креветки в кляре по китайскому рецепту.

Автор:
Ксения Сафрыгина
