Запеканка из гречки: съедят даже самые притязательные – простой рецепт

Гречиха является культурой, известной на протяжении многих тысячелетий. Её происхождение связывают с территориями Китая и Индии. Активное культивирование этой зерновой культуры началось приблизительно пять тысяч лет назад именно в Китае. В XV веке гречиха начала своё распространение, сначала достигнув соседних стран, таких как Корея и Япония, а затем и более отдалённых регионов.
В том же столетии эта культура была завезена на Русь. Однако в европейских странах гречиха не получила широкого распространения. Предлагаем поиготовить вкусную и питательную запеканку из этой крупы.
Ингредиенты:
- Гречневая каша (отварная) — 2 стакана;
- Сыр твёрдых сортов — 175 гр;
- Лук репчатый — 1 шт;
- Зелень свежая — 1 пучок;
- Соль — по вкусу;
- Смесь перцев — по вкусу;
- Яйцо куриное — 3 шт;
- Молоко — 100 мл;
- Масло растительное — 1 ч. ложка.
Инструкция по приготовлению:
1. Подготовьте жаропрочную форму, смажьте её растительным маслом и равномерно распределите один стакан отварной гречки.
2. Выложите нарезанный полукольцами лук, затем измельчённую зелень, приправьте солью и перцем.
3. Далее добавьте оставшийся стакан гречневой крупы.
4. Отдельно взбейте яйца с молоком и равномерно полейте ими содержимое формы. Сверху посыпьте тёртым сыром.
5. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
