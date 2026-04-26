Креветки в кляре по-китайски: все тайны Поднебесной у вас дома – вкусно и просто

Если вам нравятся креветки, советуем задуматься об альтернативном подходе к их приготовлению. Обратите внимание на китайскую рецептуру, в хрустящем кляре.
Ингредиенты:
- креветки – 1 килограмм;
- яйца куриные – 2 штуки;
- чеснок – 3 зубчика;
- мука – 150 грамм;
- масло растительное – 1 столовая ложка;
- лимон, специи, зеленый лук – по вкусовым предпочтениям;
- соевый соус, мед, зелень, цедра лимона.
Инструкция по приготовлению:
1. Креветки необходимо разморозить, затем на несколько минут залить кипятком и очистить. После этого их следует поместить в миску.
2. Добавьте яйцо, мелко нарезанный чеснок, зеленый лук, специи, масло и муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
3. Обжарьте креветки в достаточном количестве масла.
4. Для приготовления соуса растопите мед на сковороде, затем добавьте соевый соус, зелень и цедру. Подавайте соус в соуснице. Изысканное китайское блюдо готово! Приятного аппетита!
