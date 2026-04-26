Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что сделать с комнатными растениями в мае: правила, без которых цветения не дождетесь — напутствия опытной цветочницы Полезное
Четырехдневная рабочая неделя: жителям Петербурга назвали, сколько выходных в мае Город
Когда лучше посещать Турцию - все зависит от целей: полезный гайд для путешественников из России Полезное
Шашлыки под вопросом: почему в Петербурге сбился график весны и когда ждать заветные +10 Город
Для курицы - идеально: какие 4 специи превратят мясо в нежное облако с ресторанным вкусом Полезное
Креветки в кляре по-китайски: все тайны Поднебесной у вас дома – вкусно и просто

Опубликовано: 26 апреля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Креветки в кляре по-китайски: все тайны Поднебесной у вас дома – вкусно и просто
Креветки в кляре по-китайски: все тайны Поднебесной у вас дома – вкусно и просто
Необычный способ приготовления креветок

Если вам нравятся креветки, советуем задуматься об альтернативном подходе к их приготовлению. Обратите внимание на китайскую рецептуру, в хрустящем кляре.

Ингредиенты:

  • креветки – 1 килограмм;
  • яйца куриные – 2 штуки;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • мука – 150 грамм;
  • масло растительное – 1 столовая ложка;
  • лимон, специи, зеленый лук – по вкусовым предпочтениям;
  • соевый соус, мед, зелень, цедра лимона.

Инструкция по приготовлению:

1. Креветки необходимо разморозить, затем на несколько минут залить кипятком и очистить. После этого их следует поместить в миску.

2. Добавьте яйцо, мелко нарезанный чеснок, зеленый лук, специи, масло и муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

3. Обжарьте креветки в достаточном количестве масла.

4. Для приготовления соуса растопите мед на сковороде, затем добавьте соевый соус, зелень и цедру. Подавайте соус в соуснице. Изысканное китайское блюдо готово! Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить котлеты по марокканскому рецепту.

Автор:
Ксения Сафрыгина
