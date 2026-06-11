Циклоны атакуют Россию: одни регионы заливает дождями, другие раскаляются до предела

Погода в России вновь решила устроить настоящие контрасты. На ситуацию одновременно влияют два мощных циклона, из-за чего одни регионы оказались во власти аномальной жары, а другие готовятся к затяжным ливням, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Москва готовится к температурным рекордам

На европейской части страны продолжают господствовать тёплые воздушные массы, которые поступают из районов Средиземноморья. Благодаря этому в Центральной России установилась летняя жара.

В Москве вплоть до субботы воздух будет прогреваться до +30…+31 градуса. По прогнозам синоптиков, такие показатели способны обновить сразу несколько температурных рекордов, державшихся с 1998 года.

Лишь к воскресенью ситуация начнёт меняться. В столичный регион придут грозовые облака, станет больше осадков, а жара постепенно начнёт отступать.

Урал оказался под ударом ливней

Совсем другая картина складывается на Урале. Здесь влияние циклона приносит мощные дождевые фронты, грозы и порывистый ветер.

В ближайшие дни местами может выпасть до 20-30 миллиметров осадков за сутки. Особенно непростая ситуация ожидается в Екатеринбурге, где до конца недели выпадет почти 80% месячной нормы июньских осадков.

Синоптики предупреждают, что наиболее сильные ливни способны привести к локальным подтоплениям улиц и дорог.

Прохлада задержится надолго

Из-за постоянной облачности и дождей дневная температура на Урале останется заметно ниже, чем в центральных регионах страны. В большинстве районов столбики термометров будут показывать всего +18…+21 градус.

Небольшое потепление ожидается лишь в пятницу и субботу, когда выглянет солнце и температура приблизится к климатической норме.

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