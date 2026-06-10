Отпуск будет испорчен: какие пляжи Сочи лучше обходить стороной - слишком много недостатков

Сочи пользуется большой популярностью среди российских туристов, но для хорошего отдыха важно тщательно подбирать не только отель, но и пляжи. На некоторых участках побережья купаться будет очень сложно. Портал "Тонкости туризма" назвал пляжи Сочи, от которых точно нужно держаться подальше.
Городской пляж
Главный пляж Сочи является тесным, узким и переполненным. Здесь можно встретить мусор, водоросли, из-за чего воду нельзя назвать чистой и прозрачной. Отдыхающие отмечают и скользкие камни.
Свирский пляж
Этот пляж расположен в Лазаревском среди гор, живописного ущелья с водопадом. Из-за красивого вида он пользуется большой популярностью у туристов. Здесь грязно, шумно из-за музыки, которая доносится из многочисленных заведений. Особую неприятность доставляет вероятность отравления, так как тут сливают нечистоты из канализации.
Чкаловский пляж
Пляж, находящийся в Адлере, не является ухоженным. При этом здесь всегда много людей, мусора. Туристы жалуются на нехватку лежаков, обилие навязчивых продавцов, а также на максимальную близость с железной дорогой. Иногда здесь не слышно даже шума волн. Только стук колес.
Ривьера
Этот пляж считается "жемчужиной" черноморского побережья Сочи, но если рассмотреть все подробнее, то впечатление может быть испорчено. Здесь песчаный пляж, но сам песок больше напоминает пыль, которая все пачкает. Море тут является грязным, поэтому некоторые туристы берут катамараны и уплывают подальше ради купания.
Опыт автора
"Я была на каждом из этих пляжей. Меньше всего мне понравился Городской, Свирский и Чкаловский пляж. В этих местах вы точно забудете об отдыхе. От большого количества туристов у меня болела голова, качество воды вызывало вопросы, из-за чего я предпочитала просто загорать", - сообщила Полина Аксенова.
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