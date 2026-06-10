Отпуск будет испорчен: какие пляжи Сочи лучше обходить стороной - слишком много недостатков

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Ни нырнуть, ни присесть: почему на пляжах Петербурга забраковали не только воду, но и песок

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Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге

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Три грозы и лазурная вода: как отдохнуть на пляжах Петербурга, не дожидаясь официального открытия

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Чистая вода и отсутствие туристов: названы лучшие дикие пляжи Краснодарского края - о них знают только местные

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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