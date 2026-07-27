После лука и чеснока сею эти 5 культур — и грядки не пустуют до осени

После уборки лука и чеснока на освободившиеся грядки высаживают редис (3–4 недели), дайкон (6–8 недель), листовой салат, горох и зелёный лук. Они быстро растут, улучшают почву и дают свежие овощи до осени. Просто и выгодно.

После уборки лука и чеснока грядки не должны пустовать. До осени остаётся достаточно времени, чтобы вырастить свежие овощи и зелень. Быстрорастущие культуры помогут заполнить пространство, обогатить почву и порадовать урожаем. Вот пять надёжных вариантов, которые точно успеют вызреть, делится автор блога "Моя успешная дача".

Редис — чемпион по скорости

Редис созревает через 3–4 недели после посева. Он богат клетчаткой, полезен для пищеварения и низкокалориен — отличный выбор для тех, кто следит за весом. Редис можно сеять несколько раз за сезон, и он всегда успевает дать урожай до холодов.

Дайкон — азиатская редька с глубоким корнем

Дайкон созревает за 6–8 недель. В отличие от редиса, у него более крупный корнеплод и мягкий вкус. Его длинный корень разрыхляет почву и улучшает её структуру, что делает его хорошим предшественником для многих культур. Дайкон добавляют в салаты, маринуют и запекают.

Листовой салат — урожай несколько раз за сезон

Листовой салат можно срезать несколько раз, и он продолжает отрастать. Это культура прохладного сезона, поэтому после жаркого лета она чувствует себя отлично. Разные сорта — зелёные, красные, с кудрявыми листьями — позволяют создавать яркие микс-салаты.

Горох — питание и польза для почвы

Горох относится к бобовым и обогащает почву азотом, восстанавливая её плодородие после лука и чеснока. Созревает через 60 дней, универсален в кулинарии: едят свежим, варят, добавляют в салаты и супы. Горох полезен для сердца, пищеварения и помогает снижать холестерин.

Зелёный лук — быстро и удобно

Зелёный лук можно вырастить из семян или из луковиц. Он готов к сбору через 3–4 недели. Хранится в холодильнике до двух недель, а для длительного использования его замораживают или сушат. Простой способ всегда иметь свежую зелень под рукой.

Личный опыт автора

Раньше я оставляла грядки пустыми, думая, что уже поздно что-то сажать. Но когда попробовала посеять редис и салат, я была удивлена, как быстро они выросли. Два года уже использую освободившееся место — это даёт свежие овощи до самой осени.

Вывод

После уборки лука и чеснока на грядки высаживают редис, дайкон, листовой салат, горох и зелёный лук. Эти культуры успевают созреть до холодов, обогащают почву и дают свежий урожай.

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