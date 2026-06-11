Электрички в пути, дорога на старте: железные и автомобильные пути Большой Ижоры открывают для всех

Электрички на участке между станциями Калище и Ораниенбаум снова ходят. Поезда стояли с 6 июня, но теперь движение полностью восстановлено.
Почему всё остановилось?
Причиной транспортного коллапса стал пожар на военном объекте в районе Большой Ижоры. Ситуация была серьезной: из соображений безопасности движение поездов и автомобилей перекрыли.
Специалистам потребовалось время, чтобы потушить огонь и убедиться, что находиться рядом с путями и дорогой больше не опасно.
Пока электрички стояли в депо, добираться до Петербурга приходилось на перекладных. Власти запустили дополнительные автобусы из Ломоносова в Сосновый Бор. Н
Когда откроют дорогу для машин?
Автомобильную трассу 41А-007 (участок от Большой Ижоры до Лебяжья) планируют открыть сегодня в 12:00, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее «Городовой» рассказывал, что поезда из Петербурга в Крым доезжают только до Керчи.