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Электрички в пути, дорога на старте: железные и автомобильные пути Большой Ижоры открывают для всех

Опубликовано: 11 июня 2026 09:44
 Проверено редакцией
Электрички в пути, дорога на старте: железные и автомобильные пути Большой Ижоры открывают для всех
Электрички в пути, дорога на старте: железные и автомобильные пути Большой Ижоры открывают для всех
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Электрички были остановлены 6 июня.

Электрички на участке между станциями Калище и Ораниенбаум снова ходят. Поезда стояли с 6 июня, но теперь движение полностью восстановлено.

Почему всё остановилось?

Причиной транспортного коллапса стал пожар на военном объекте в районе Большой Ижоры. Ситуация была серьезной: из соображений безопасности движение поездов и автомобилей перекрыли.

Специалистам потребовалось время, чтобы потушить огонь и убедиться, что находиться рядом с путями и дорогой больше не опасно.

Пока электрички стояли в депо, добираться до Петербурга приходилось на перекладных. Власти запустили дополнительные автобусы из Ломоносова в Сосновый Бор. Н

Когда откроют дорогу для машин?

Автомобильную трассу 41А-007 (участок от Большой Ижоры до Лебяжья) планируют открыть сегодня в 12:00, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее «Городовой» рассказывал, что поезда из Петербурга в Крым доезжают только до Керчи.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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