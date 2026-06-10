Ищите автобус с табличкой: почему поезда из Петербурга в Крым теперь доезжают только до Керчи

С 10 июня правила поездок в Крым изменились. Теперь многие поезда «Таврия» не едут через весь полуостров до конечной точки.
Их конечной остановкой стала станция Керчь Южная, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". Это самое начало Крыма, сразу после моста.
Такое решение принял местный Оперштаб. Главная цель — убрать движение поездов в ночное время, когда риски выше.
Как добираться до Севастополя или Симферополя?
Не переживайте, в Керчи вас не бросят. Власти Крыма организовали специальную систему пересадок:
- Вы выходите из вагона на станции Керчь Южная.
- Прямо там вас ждут бесплатные автобусы.
- На каждом автобусе висит табличка с направлением: «Симферополь», «Джанкой», «Евпатория» или «Севастополь».
- Вы просто садитесь в нужный автобус и едете до того города, который указан у вас в билете.
Какие рейсы затронули изменения?
Под новую схему попали почти все основные направления:
- Фирменные поезда из Санкт-Петербурга (№7/8 и №77/78).
- Многие составы из Москвы.
- Поезда из регионов: Мурманск, Челябинск, Омск, Пермь.
Важно: Поезд №179/180 из Петербурга в Евпаторию пока ходит по старому расписанию.
Почему это происходит?
Безопасность сейчас на первом месте. В начале июня в Крыму было несколько инцидентов. Например, 8 июня из-за угрозы атаки пассажиров петербургских поездов пришлось экстренно эвакуировать прямо ночью и пересаживать в автобусы.
Были случаи, когда обломки беспилотников повреждали локомотивы. Чтобы не рисковать людьми в темноте, маршруты решили сократить.
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