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Ищите автобус с табличкой: почему поезда из Петербурга в Крым теперь доезжают только до Керчи

Опубликовано: 10 июня 2026 17:10
 Проверено редакцией
Ищите автобус с табличкой: почему поезда из Петербурга в Крым теперь доезжают только до Керчи
Ищите автобус с табличкой: почему поезда из Петербурга в Крым теперь доезжают только до Керчи
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
С 10 июня введена новая схема движения для некоторых поездов "Таврия".

С 10 июня правила поездок в Крым изменились. Теперь многие поезда «Таврия» не едут через весь полуостров до конечной точки.

Их конечной остановкой стала станция Керчь Южная, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". Это самое начало Крыма, сразу после моста.

Такое решение принял местный Оперштаб. Главная цель — убрать движение поездов в ночное время, когда риски выше.

Как добираться до Севастополя или Симферополя?

Не переживайте, в Керчи вас не бросят. Власти Крыма организовали специальную систему пересадок:

  1. Вы выходите из вагона на станции Керчь Южная.
  2. Прямо там вас ждут бесплатные автобусы.
  3. На каждом автобусе висит табличка с направлением: «Симферополь», «Джанкой», «Евпатория» или «Севастополь».
  4. Вы просто садитесь в нужный автобус и едете до того города, который указан у вас в билете.

Какие рейсы затронули изменения?

Под новую схему попали почти все основные направления:

  • Фирменные поезда из Санкт-Петербурга (№7/8 и №77/78).
  • Многие составы из Москвы.
  • Поезда из регионов: Мурманск, Челябинск, Омск, Пермь.

Важно: Поезд №179/180 из Петербурга в Евпаторию пока ходит по старому расписанию.

Почему это происходит?

Безопасность сейчас на первом месте. В начале июня в Крыму было несколько инцидентов. Например, 8 июня из-за угрозы атаки пассажиров петербургских поездов пришлось экстренно эвакуировать прямо ночью и пересаживать в автобусы.

Были случаи, когда обломки беспилотников повреждали локомотивы. Чтобы не рисковать людьми в темноте, маршруты решили сократить.

Ранее «Городовой» рассказывал, что первому фирменному поезду России исполнилось 95 лет.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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