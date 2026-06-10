Сейфы, длинные полки и оркестр: заглядываем в вагоны юбилейной «Красной стрелы»

Первому фирменному поезду России исполнилось 95 лет.

В ночь на 10 июня на Московском вокзале Петербурга было необычайно шумно и красиво. Под звуки оркестра и детское многоголосье в свой юбилейный рейс отправилась знаменитая «Красная стрела».

Самому известному поезду страны исполнилось 95 лет. Его история началась еще в далеком 1931 году, и с тех пор он стал настоящим символом связи между двумя столицами, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Праздник на перроне

Проводы были торжественными. Обычно на перроне звучит запись «Гимна великому городу» Глиэра. Но в этот раз музыку исполнил живой симфонический оркестр.

Пассажиры не просто садились в вагоны, а становились участниками исторического события.

График поезда остался неизменным, «советским». Отправление в 23:55, прибытие в Москву в 07:55. Это идеальные восемь часов, чтобы выспаться и сразу с вокзала отправиться по делам.

Что изменилось внутри?

Время идет, и даже легендам нужно обновление. Сейчас на маршрут выходят вагоны нового поколения. Главное отличие — они стали просторнее. Если раньше в вагоне было 8 купе, то теперь их 10.

При этом теснее не стало. Наоборот, инженеры увеличили длину и ширину спальных мест. Теперь даже высокие пассажиры смогут вытянуться в полный рост.

Комфорт как в хорошем отеле

Современная «Красная стрела» — это уже не просто полка и матрас. Вот что теперь ждет пассажиров:

Душ и гигиена. В каждом вагоне теперь есть отдельная душевая кабина и два чистых туалета.

В каждом вагоне теперь есть отдельная душевая кабина и два чистых туалета. Безопасность. В купе установлены индивидуальные сейфы для ценных вещей.

В купе установлены индивидуальные сейфы для ценных вещей. Зарядка гаджетов. Розеток и USB-портов хватит всем, они есть у каждого места.

Розеток и USB-портов хватит всем, они есть у каждого места. Удобство для верхних полок. Теперь тем, кто едет наверху, не нужно спускаться вниз, чтобы попить чаю. У них появились свои персональные столики.

Теперь тем, кто едет наверху, не нужно спускаться вниз, чтобы попить чаю. У них появились свои персональные столики. Забота о мамах. Первое купе в каждом вагоне теперь официально закреплено за мамами с маленькими детьми.

Ранее «Городовой» рассказывал, как будет ходить транспорт в Петербурге в праздничные выходные.