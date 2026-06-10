Городовой / Новости Петербурга / Сейфы, длинные полки и оркестр: заглядываем в вагоны юбилейной «Красной стрелы»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Отпуск будет испорчен: какие пляжи Сочи лучше обходить стороной - слишком много недостатков Полезное
От вожатого до косметолога: кому в Петербурге заплатят 300 тысяч, а кому — первые 16 Новости Петербурга
Не голубцы и не котлеты: готовлю капустные конвертики с мясом, которые покорили всю семью Полезное
Нейросети, 1С и «человечные» правила: как петербурженки до 35 лет меняют жизнь за счет государства Новости Петербурга
34 небольших гастрокорнера и один ресторан: на пятом этаже «Невский центр» вырастет гастрохаб на 600 мест Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Сейфы, длинные полки и оркестр: заглядываем в вагоны юбилейной «Красной стрелы»

Опубликовано: 10 июня 2026 10:23
 Проверено редакцией
Сейфы, длинные полки и оркестр: заглядываем в вагоны юбилейной «Красной стрелы»
Сейфы, длинные полки и оркестр: заглядываем в вагоны юбилейной «Красной стрелы»
Global Look Press / Vasily Danilin
Первому фирменному поезду России исполнилось 95 лет.

В ночь на 10 июня на Московском вокзале Петербурга было необычайно шумно и красиво. Под звуки оркестра и детское многоголосье в свой юбилейный рейс отправилась знаменитая «Красная стрела».

Самому известному поезду страны исполнилось 95 лет. Его история началась еще в далеком 1931 году, и с тех пор он стал настоящим символом связи между двумя столицами, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Праздник на перроне

Проводы были торжественными. Обычно на перроне звучит запись «Гимна великому городу» Глиэра. Но в этот раз музыку исполнил живой симфонический оркестр.

Пассажиры не просто садились в вагоны, а становились участниками исторического события.

График поезда остался неизменным, «советским». Отправление в 23:55, прибытие в Москву в 07:55. Это идеальные восемь часов, чтобы выспаться и сразу с вокзала отправиться по делам.

Что изменилось внутри?

Время идет, и даже легендам нужно обновление. Сейчас на маршрут выходят вагоны нового поколения. Главное отличие — они стали просторнее. Если раньше в вагоне было 8 купе, то теперь их 10.

При этом теснее не стало. Наоборот, инженеры увеличили длину и ширину спальных мест. Теперь даже высокие пассажиры смогут вытянуться в полный рост.

Комфорт как в хорошем отеле

Современная «Красная стрела» — это уже не просто полка и матрас. Вот что теперь ждет пассажиров:

  • Душ и гигиена. В каждом вагоне теперь есть отдельная душевая кабина и два чистых туалета.
  • Безопасность. В купе установлены индивидуальные сейфы для ценных вещей.
  • Зарядка гаджетов. Розеток и USB-портов хватит всем, они есть у каждого места.
  • Удобство для верхних полок. Теперь тем, кто едет наверху, не нужно спускаться вниз, чтобы попить чаю. У них появились свои персональные столики.
  • Забота о мамах. Первое купе в каждом вагоне теперь официально закреплено за мамами с маленькими детьми.

Ранее «Городовой» рассказывал, как будет ходить транспорт в Петербурге в праздничные выходные.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью