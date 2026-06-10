Сейфы, длинные полки и оркестр: заглядываем в вагоны юбилейной «Красной стрелы»

В ночь на 10 июня на Московском вокзале Петербурга было необычайно шумно и красиво. Под звуки оркестра и детское многоголосье в свой юбилейный рейс отправилась знаменитая «Красная стрела».
Самому известному поезду страны исполнилось 95 лет. Его история началась еще в далеком 1931 году, и с тех пор он стал настоящим символом связи между двумя столицами, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
Праздник на перроне
Проводы были торжественными. Обычно на перроне звучит запись «Гимна великому городу» Глиэра. Но в этот раз музыку исполнил живой симфонический оркестр.
Пассажиры не просто садились в вагоны, а становились участниками исторического события.
График поезда остался неизменным, «советским». Отправление в 23:55, прибытие в Москву в 07:55. Это идеальные восемь часов, чтобы выспаться и сразу с вокзала отправиться по делам.
Что изменилось внутри?
Время идет, и даже легендам нужно обновление. Сейчас на маршрут выходят вагоны нового поколения. Главное отличие — они стали просторнее. Если раньше в вагоне было 8 купе, то теперь их 10.
При этом теснее не стало. Наоборот, инженеры увеличили длину и ширину спальных мест. Теперь даже высокие пассажиры смогут вытянуться в полный рост.
Комфорт как в хорошем отеле
Современная «Красная стрела» — это уже не просто полка и матрас. Вот что теперь ждет пассажиров:
- Душ и гигиена. В каждом вагоне теперь есть отдельная душевая кабина и два чистых туалета.
- Безопасность. В купе установлены индивидуальные сейфы для ценных вещей.
- Зарядка гаджетов. Розеток и USB-портов хватит всем, они есть у каждого места.
- Удобство для верхних полок. Теперь тем, кто едет наверху, не нужно спускаться вниз, чтобы попить чаю. У них появились свои персональные столики.
- Забота о мамах. Первое купе в каждом вагоне теперь официально закреплено за мамами с маленькими детьми.
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