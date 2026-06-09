Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники

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Без сна и дорогих такси: ловим метро каждые 8 минут и автобус в Шушары в три часа ночи на День города

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18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая

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От умных трамваев к беспилотному метро: «Балтиец» научится сам открывать двери и плавно разгоняться

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300 метров до цели и арки из уральского камня: главные детали большой стройки петербургского метро

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Метро как в будни, а автобусы — по воскресеньям: Петербург переходит на праздничный режим для транспорта

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