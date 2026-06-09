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Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники

Опубликовано: 9 июня 2026 23:11
 Проверено редакцией
Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники
Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Праздничные выходные пройдут начнутся в пятницу 12 июня.

Впереди длинные выходные в честь Дня России. Город переходит на праздничный режим. Это значит, что транспорта на улицах станет чуть меньше, а интервалы между ними — чуть больше.

Как поедет наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи)

Здесь всё просто. В четверг, 11 июня, транспорт ходит по обычному графику буднего дня. А вот с пятницы по понедельник (12–14 июня) автобусы и трамваи перейдут на режим воскресенья, рассказали в Комтрансе.

Помните: по воскресному расписанию транспорт обычно ходит реже.

Работа метро

В подземке график будет немного отличаться:

  • 12 июня — метро работает по расписанию субботы.
  • 13 и 14 июня — по графику воскресенья. Это значит, что ждать поезд на платформе придется чуть дольше, чем в будни.

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Для тех, кто планирует поездку за город, подготовили свой график:

  • 11 июня — поезда идут по расписанию пятницы.
  • 12 и 13 июня — график субботы.
  • 14 июня — график воскресенья. Пригородные перевозчики обещали пустить дополнительные составы на самых популярных направлениях, чтобы не было толкотни.

Если пользуетесь социальными автобусами, лучше проверяйте их прибытие через онлайн-карты или приложения. В выходные интервалы могут увеличиваться до 15-20 минут. Удачных праздников!

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге отметят День России.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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