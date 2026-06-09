Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники

Впереди длинные выходные в честь Дня России. Город переходит на праздничный режим. Это значит, что транспорта на улицах станет чуть меньше, а интервалы между ними — чуть больше.
Как поедет наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи)
Здесь всё просто. В четверг, 11 июня, транспорт ходит по обычному графику буднего дня. А вот с пятницы по понедельник (12–14 июня) автобусы и трамваи перейдут на режим воскресенья, рассказали в Комтрансе.
Помните: по воскресному расписанию транспорт обычно ходит реже.
Работа метро
В подземке график будет немного отличаться:
- 12 июня — метро работает по расписанию субботы.
- 13 и 14 июня — по графику воскресенья. Это значит, что ждать поезд на платформе придется чуть дольше, чем в будни.
Электрички для дачников
Для тех, кто планирует поездку за город, подготовили свой график:
- 11 июня — поезда идут по расписанию пятницы.
- 12 и 13 июня — график субботы.
- 14 июня — график воскресенья. Пригородные перевозчики обещали пустить дополнительные составы на самых популярных направлениях, чтобы не было толкотни.
Если пользуетесь социальными автобусами, лучше проверяйте их прибытие через онлайн-карты или приложения. В выходные интервалы могут увеличиваться до 15-20 минут. Удачных праздников!
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