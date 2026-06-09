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Все дороги ведут в крепость: почему Петропавловка станет сердцем Петербурга в этот День России

Опубликовано: 9 июня 2026 09:47
 Проверено редакцией
Все дороги ведут в крепость: почему Петропавловка станет сердцем Петербурга в этот День России
Все дороги ведут в крепость: почему Петропавловка станет сердцем Петербурга в этот День России
Global Look Press / Maksim Konstantinov
12 июня Петропавловская крепость превратится в цветочный сад.

Если вы не знаете, как провести День России в Петербурге, отправляйтесь прямиком в Петропавловскую крепость. В этом году она станет эпицентром праздника.

Программа обещает быть насыщенной: от огромных арт-объектов из роз и пионов до мощного звука духовых оркестров.

Вместо парада — огромная фотозона

Многие привыкли к параду цветов, который раньше проходил по Невскому проспекту. В этом году формат решили сменить на более уютный, но не менее масштабный.

С 12 по 14 июня на аллее у Музея космонавтики откроется большая выставка. Лучшие флористы страны соберут уникальные композиции и фотозоны.

Тема этого года — единство народов, так что готовьтесь увидеть необычные сочетания и яркие краски. Выставка будет работать три дня, так что успеют все.

Мощный звук на Соборной площади

Для тех, кто любит живую музыку, 12 июня в 15:00 начнется настоящий драйв. На Соборной площади пройдет Фестиваль духовых оркестров. Только представьте: на сцену одновременно выйдут более 200 музыкантов.

Звук будет невероятный. В программе — и строгие военные марши, и классика, которую знают все. Музыка в стенах старой крепости всегда звучит по-особому, а такое количество труб и барабанов точно никого не оставит равнодушным.

Что еще важно знать?

Праздник в Петропавловке — это уже добрая традиция. Фестиваль цветов проходит в городе в 20-й раз, рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петергофе пройдет необычная экскурсия 12 июня.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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