Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня

В День России в Петергофе обещают интересную экскурсию.

Многие привыкли, что Петергоф — это золото и брызги фонтанов. Но рядом есть уютный парк Александрия. 12 июня там пройдет необычная прогулка «Александрия: природа или человек?».

Главная фишка в том, что экскурсию ведут не просто гиды, а настоящие садовники. Те самые люди, которые каждый день стригут газоны и ухаживают за редкими цветами, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф».

Как воспитывали маленьких принцев

Раньше Александрия была закрытой «дачей» для императорской семьи. Здесь все было по-домашнему. Николай I хотел, чтобы его дети не росли белоручками.

Поэтому возле дворца «Коттедж» им обустроили огород. Маленькие наследники престола сами копали грядки, поливали редиску и выращивали зелень к обеду.

Современные садовники до сих пор хранят ту самую планировку и дух старинного сада.

Что интересного покажут

На прогулке можно будет увидеть то, что обычно скрыто от глаз простого туриста.

Редкие растения: деревья и цветы, которые не встретишь в обычном лесу.

деревья и цветы, которые не встретишь в обычном лесу. Старинные пряности: вы узнаете, какие травы любили добавлять в еду сто лет назад.

вы узнаете, какие травы любили добавлять в еду сто лет назад. Секреты мастеров: профессионалы расскажут, как ухаживать за сложным ландшафтом и как заставить капризные растения цвести.

Немного истории для контекста

Парк Александрия назван в честь императрицы Александры Федоровны. Это место задумывалось как личный рай для семьи, где можно отдохнуть от официоза Зимнего дворца.

Здесь нет пафоса, зато много тенистых аллей и готической архитектуры. Прогулка с садовником — это лучший способ почувствовать атмосферу этого места.

Когда и во сколько

Если хотите попасть на это событие, планируйте поездку на 12 июня. Будет всего два сеанса:

Утренний — в 10:00 .

. Дневной — в 13:30.

Это отличный шанс задать вопросы профи и посмотреть на Петергоф с изнанки. Не забудьте удобную обувь для прогулок по парку!

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