Городовой / Новости Петербурга / Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Можно или запрещено садиться на нижнюю полку, если купил билет на верхнюю: в РЖД дали четкий ответ Полезное
Размножить орхидею – проще простого: беру пластиковую бутылку и мох – саженцы растут как на дрожжах Полезное
Не село, а музей под открытым небом: дом для талантливых художников России - где находится, что посмотреть Полезное
Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники Новости Петербурга
Стеклянные спирали и пробки на дорогах: нужны ли Петербургу новые небоскребы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня

Опубликовано: 9 июня 2026 04:33
 Проверено редакцией
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня
Global Look Press / Serguei Fomine/
В День России в Петергофе обещают интересную экскурсию. 

Многие привыкли, что Петергоф — это золото и брызги фонтанов. Но рядом есть уютный парк Александрия. 12 июня там пройдет необычная прогулка «Александрия: природа или человек?».

Главная фишка в том, что экскурсию ведут не просто гиды, а настоящие садовники. Те самые люди, которые каждый день стригут газоны и ухаживают за редкими цветами, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф».

Как воспитывали маленьких принцев

Раньше Александрия была закрытой «дачей» для императорской семьи. Здесь все было по-домашнему. Николай I хотел, чтобы его дети не росли белоручками.

Поэтому возле дворца «Коттедж» им обустроили огород. Маленькие наследники престола сами копали грядки, поливали редиску и выращивали зелень к обеду.

Современные садовники до сих пор хранят ту самую планировку и дух старинного сада.

Что интересного покажут

На прогулке можно будет увидеть то, что обычно скрыто от глаз простого туриста.

  • Редкие растения: деревья и цветы, которые не встретишь в обычном лесу.
  • Старинные пряности: вы узнаете, какие травы любили добавлять в еду сто лет назад.
  • Секреты мастеров: профессионалы расскажут, как ухаживать за сложным ландшафтом и как заставить капризные растения цвести.

Немного истории для контекста

Парк Александрия назван в честь императрицы Александры Федоровны. Это место задумывалось как личный рай для семьи, где можно отдохнуть от официоза Зимнего дворца.

Здесь нет пафоса, зато много тенистых аллей и готической архитектуры. Прогулка с садовником — это лучший способ почувствовать атмосферу этого места.

Когда и во сколько

Если хотите попасть на это событие, планируйте поездку на 12 июня. Будет всего два сеанса:

  • Утренний — в 10:00.
  • Дневной — в 13:30.

Это отличный шанс задать вопросы профи и посмотреть на Петергоф с изнанки. Не забудьте удобную обувь для прогулок по парку!

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Лензо отметят день России.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью