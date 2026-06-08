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От «Духа вулканов» до возвращения слонов: идем на День России в Лензо и заглядываем в его масштабное будущее

Опубликовано: 8 июня 2026 15:33
 Проверено редакцией
От «Духа вулканов» до возвращения слонов: идем на День России в Лензо и заглядываем в его масштабное будущее
От «Духа вулканов» до возвращения слонов: идем на День России в Лензо и заглядываем в его масштабное будущее
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Гости смогут узнать в игровом и увлекательном формате больше о животных.

12 июня зоопарк превратится в большую карту страны. Сотрудники подготовили программу «Сокровища России». С 12:00 до 16:00 здесь можно будет совершить путешествие от Крыма до Камчатки, не выходя за ворота.

В разных частях парка откроют пять тематических зон. Например, у вольера с выдрами поселится «Дух вулканов», а рядом с белым медведем расскажут об Арктике.

Для тех, кто не любит просто смотреть, проведут квест «Животные-символы», пишет Культура Петербурга. Нужно будет отыскать главных обитателей наших лесов и степей.

Что еще интересного:

  • В 13:00 на Круге катания начнется эффектное конное шоу.
  • В малом шатре научат делать сувениры своими руками.
  • В 15:00 в лектории эксперты просто и интересно расскажут о редких видах.

Новый дом в Приморском районе

Главная новость недели: в Петербурге наконец-то построят второй зоопарк. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ. Новая площадка появится в Приморском районе — в квартале у Камышовой улицы и Шуваловского проспекта.

Это будет огромная территория в 85 гектаров. Для сравнения: нынешний зоопарк в центре занимает всего около 7 гектаров. Разница колоссальная!

Почему это важно?

Ленинградский зоопарк — один из самых маленьких и старых в стране. Ему уже почти 160 лет. Из-за тесноты в историческом центре невозможно держать крупных животных.

Например, петербуржцы давно мечтают о возвращении слонов, но по современным нормам на старой территории им просто не хватит места.

Новый проект позволит:

  1. Создать просторные вольеры, где звери будут чувствовать себя как на воле.
  2. Привезти в город жирафов, зебр и других гигантов.
  3. Разгрузить центр города от очередей в выходные.

Что будет со старым зоопарком?

Закрывать историческую площадку у Петропавловской крепости не планируют. Она останется уютным местом для прогулок и домом для небольших животных и птиц.

Новый мега-зоопарк планируют полностью достроить к 2035 году. Участок выбрали удачно: рядом Юнтоловский заказник и ЗСД, так что добраться будет удобно. Это будет не просто выставка зверей, а современный эко-парк для семейного отдыха.

Ранее «Городовой» рассказывал, каким будет новый суперзоопарк в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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