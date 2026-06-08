«Айсберг» высотой с 20-этажку и медведи под водой: каким будет новый суперзоопарк в Петербурге

В Петербурге готовится проект, который может изменить наше представление о том, как должен выглядеть зоопарк.

На ПМЭФ-2026 власти города и компания «Сотэкс» договорились построить в Приморском районе огромный научно-развлекательный комплекс.

Где это будет?

Место выбрали в Приморском районе, на улице Камышовой. Это участок площадью более 85 гектаров. Для сравнения: нынешний Ленинградский зоопарк занимает всего около 7 гектаров.

То есть новый проект будет почти в 12 раз больше! Это позволит животным жить в просторе, а не ютиться в тесноте.

Вместо клеток — целые миры

Главная фишка нового зоопарка — биомный принцип. Вы не просто идете вдоль заборов, а перемещаетесь между разными климатическими зонами.

Арктика и Антарктика: здесь поселят белых медведей и пингвинов.

здесь поселят белых медведей и пингвинов. Африканская саванна: просторы для зебр и жирафов.

просторы для зебр и жирафов. Тропические джунгли: вечное лето и экзотика.

вечное лето и экзотика. Горная Азия: дом для снежных барсов.

дом для снежных барсов. Русская тайга: родная природа во всей красе.

Для любителей мимими-контента обещают отдельный павильон для панд.

Музей в «Айсберге» и ледокол

Одной из главных новостей стало возможное переселение Музея Арктики и Антарктики. Сейчас он находится в здании бывшей церкви на улице Марата, где ему давно тесно, пишет "Деловой Петербург",

В новом зоопарке для полярной тематики отведут целую зону. Там построят павильон «Айсберг» высотой с 20-этажный дом (63 метра).

Внутри — смотровая площадка, кинотеатр и ресторан северной кухни. Рядом поставят настоящий музей-ледокол и полярную станцию. На морских котиков и медведей можно будет смотреть через панорамные стекла прямо под водой.

Не только звери, но и развлечения

Новый проект — это скорее огромный парк отдыха. Что там еще планируют:

Океанариум: со стеклянными тоннелями, где над головой плавают акулы. Авиарий: огромный купол, внутри которого свободно летают птицы. Транспорт: по всей территории запустят монорельс. Пешком обходить 85 гектаров было бы слишком долго. Детская зона: контактный зоопарк, веревочный парк и ботанический сад.

Сколько это стоит и когда ждать?

Проект планируют строить по системе государственно-частного партнерства. Это значит, что деньги даст и город, и частный инвестор.

Точных цифр власти пока не называют. Но эксперты прикинули: если строить по-скромному, уйдет 35–40 млрд рублей.

Если же делать «по полной программе» — с мощным подогревом для тропиков и охлаждением для Арктики — сумма может вырасти до 100 млрд.

Зачем это нужно?

Старый зоопарк в центре города давно не справляется. Животным там мало места, а в выходные посетителям не протолкнуться.

Новый комплекс в Приморском районе сможет принимать до 3,5 млн человек в год. Это будет не просто выставка животных, а настоящий научный центр, куда захочется приходить на весь день всей семьей.

Ранее «Городовой» рассказывал, где появится новый зоопарк.