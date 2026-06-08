«Айсберг» высотой с 20-этажку и медведи под водой: каким будет новый суперзоопарк в Петербурге

На ПМЭФ-2026 власти города и компания «Сотэкс» договорились построить в Приморском районе огромный научно-развлекательный комплекс.
Где это будет?
Место выбрали в Приморском районе, на улице Камышовой. Это участок площадью более 85 гектаров. Для сравнения: нынешний Ленинградский зоопарк занимает всего около 7 гектаров.
То есть новый проект будет почти в 12 раз больше! Это позволит животным жить в просторе, а не ютиться в тесноте.
Вместо клеток — целые миры
Главная фишка нового зоопарка — биомный принцип. Вы не просто идете вдоль заборов, а перемещаетесь между разными климатическими зонами.
- Арктика и Антарктика: здесь поселят белых медведей и пингвинов.
- Африканская саванна: просторы для зебр и жирафов.
- Тропические джунгли: вечное лето и экзотика.
- Горная Азия: дом для снежных барсов.
- Русская тайга: родная природа во всей красе.
Для любителей мимими-контента обещают отдельный павильон для панд.
Музей в «Айсберге» и ледокол
Одной из главных новостей стало возможное переселение Музея Арктики и Антарктики. Сейчас он находится в здании бывшей церкви на улице Марата, где ему давно тесно, пишет "Деловой Петербург",
В новом зоопарке для полярной тематики отведут целую зону. Там построят павильон «Айсберг» высотой с 20-этажный дом (63 метра).
Внутри — смотровая площадка, кинотеатр и ресторан северной кухни. Рядом поставят настоящий музей-ледокол и полярную станцию. На морских котиков и медведей можно будет смотреть через панорамные стекла прямо под водой.
Не только звери, но и развлечения
Новый проект — это скорее огромный парк отдыха. Что там еще планируют:
- Океанариум: со стеклянными тоннелями, где над головой плавают акулы.
- Авиарий: огромный купол, внутри которого свободно летают птицы.
- Транспорт: по всей территории запустят монорельс. Пешком обходить 85 гектаров было бы слишком долго.
- Детская зона: контактный зоопарк, веревочный парк и ботанический сад.
Сколько это стоит и когда ждать?
Проект планируют строить по системе государственно-частного партнерства. Это значит, что деньги даст и город, и частный инвестор.
Точных цифр власти пока не называют. Но эксперты прикинули: если строить по-скромному, уйдет 35–40 млрд рублей.
Если же делать «по полной программе» — с мощным подогревом для тропиков и охлаждением для Арктики — сумма может вырасти до 100 млрд.
Зачем это нужно?
Старый зоопарк в центре города давно не справляется. Животным там мало места, а в выходные посетителям не протолкнуться.
Новый комплекс в Приморском районе сможет принимать до 3,5 млн человек в год. Это будет не просто выставка животных, а настоящий научный центр, куда захочется приходить на весь день всей семьей.
Ранее «Городовой» рассказывал, где появится новый зоопарк.