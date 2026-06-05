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Два зоопарка вместо одного: на Камышовой построят огромный дом для животных, которых Петербург ждал десятилетиями

Опубликовано: 5 июня 2026 01:23
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Два зоопарка вместо одного: на Камышовой построят огромный дом для животных, которых Петербург ждал десятилетиями
Два зоопарка вместо одного: на Камышовой построят огромный дом для животных, которых Петербург ждал десятилетиями
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Соглашение подписано в присутствии губернатора Александра Беглова.

О новом зоопарке в Петербурге говорят последние лет тридцать. Старый на Петроградке — один из самых маленьких и тесных в Европе.

Животным там откровенно тесно, а посетителям в праздники не протолкнуться. Но, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.

Власти города подписали соглашение с компанией «Сотэкс» о строительстве огромного современного парка животных, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Где именно его построят?

Место выбрали в Приморском районе — на улице Камышовой. Это окраина города, рядом с Юнтоловским заказником. Участок просто гигантский — более 85 гектаров.

Что станет со старым зоопарком?

Это главный вопрос, который волновал горожан. Хорошая новость: закрывать его не будут. Зоопарк на Петроградской стороне останется на своем историческом месте, но сменит формат.

  • В новый дом на Камышовую уедут все «крупногабариты»: слоны, жирафы, бегемоты и большие кошки (львы, тигры). Им нужен простор и свежий воздух.
  • В центре останутся мелкие животные, птицы и рептилии. Там сделают упор на просвещение и работу с детьми.

Фактически у Петербурга будет два зоопарка: один уютный и исторический, другой — современный и просторный.

Кто за это платит?

Проект построят по схеме государственно-частного партнерства. Инвестором выступает «Сотэкс» (часть группы компаний «Балтрос»). Они уже доказали свою надежность, строя школы в Петербурге.

Город дает землю и поддержку, бизнес — деньги и технологии.

Немного контекста

Почему это так важно? Ленинградский зоопарк не мог завести слона много лет именно из-за нехватки места по нормам содержания.

Новый проект на Камышовой наконец-то позволит вернуть слонов в Петербург и сделать их жизнь по-настоящему комфортной.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году.

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