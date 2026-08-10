1 стакан в духовку на ночь — утром даже вековой липкий жир канул в Лету: чисто, как на кухне элитного ресторана

Чистить духовку от жира и нагара – то еще удовольствие. Привычные моющие средства бессильны против застарелого жира, а резкие запахи химии надолго выгоняют из помещения. Однако существует проверенный временем метод, превращающий этот трудоемкий процесс в простое и даже увлекательное занятие.
Главное правило: время и пар
Забудьте о жестких щетках. Ваша задача — создать внутри духовки паровую баню, которая размягчит даже самый въевшийся нагар, пишет PriamurMedia.
Для свежих следов: Налейте стакан воды в жаропрочную емкость, разогрейте шкаф до 120–150 градусов, поместите воду внутрь и выключите нагрев. Оставьте все на ночь. Утром протрите поверхности влажной тряпкой.
Для застарелого налета: Смешайте 0,5 стакана пищевой соды с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Нанесите состав на все внутренние поверхности (стенки, дно, стекло). Поставьте рядом емкость с водой, прогрейте до 150 градусов и выключите до утра.
Ключевые моменты для идеального результата
Чтобы чистка прошла успешно, соблюдайте эти правила:
- Не открывайте дверцу после выключения, чтобы сохранить максимальную влажность.
- Не трите поверхности сразу после открытия — дайте остывшему жиру свернуться хлопьями.
- Для финишной обработки используйте слабый раствор уксуса (1:1 с водой), чтобы нейтрализовать остатки соды и придать блеск.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова относилась к этому методу скептически, пока ее духовка не стала похожа на поле битвы после выпечки утки. Алина сделала все строго по инструкции: нанесла соду, поставила воду на 150 градусов и забыла до утра. Каково же было удивление, когда утром стенки буквально побелели, а грязь отошла целыми слоями. Осталось лишь пройтись влажной губкой.
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