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1 стакан в духовку на ночь — утром даже вековой липкий жир канул в Лету: чисто, как на кухне элитного ресторана

Опубликовано: 10 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
1 стакан в духовку на ночь — утром даже вековой липкий жир канул в Лету: чисто, как на кухне элитного ресторана
1 стакан в духовку на ночь — утром даже вековой липкий жир канул в Лету: чисто, как на кухне элитного ресторана
Городовой ру
Как отмыть духовку быстро и эффективно

Чистить духовку от жира и нагара – то еще удовольствие. Привычные моющие средства бессильны против застарелого жира, а резкие запахи химии надолго выгоняют из помещения. Однако существует проверенный временем метод, превращающий этот трудоемкий процесс в простое и даже увлекательное занятие.

Главное правило: время и пар

Забудьте о жестких щетках. Ваша задача — создать внутри духовки паровую баню, которая размягчит даже самый въевшийся нагар, пишет PriamurMedia.

Для свежих следов: Налейте стакан воды в жаропрочную емкость, разогрейте шкаф до 120–150 градусов, поместите воду внутрь и выключите нагрев. Оставьте все на ночь. Утром протрите поверхности влажной тряпкой.

Для застарелого налета: Смешайте 0,5 стакана пищевой соды с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Нанесите состав на все внутренние поверхности (стенки, дно, стекло). Поставьте рядом емкость с водой, прогрейте до 150 градусов и выключите до утра.

Ключевые моменты для идеального результата

Чтобы чистка прошла успешно, соблюдайте эти правила:

  1. Не открывайте дверцу после выключения, чтобы сохранить максимальную влажность.
  2. Не трите поверхности сразу после открытия — дайте остывшему жиру свернуться хлопьями.
  3. Для финишной обработки используйте слабый раствор уксуса (1:1 с водой), чтобы нейтрализовать остатки соды и придать блеск.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова относилась к этому методу скептически, пока ее духовка не стала похожа на поле битвы после выпечки утки. Алина сделала все строго по инструкции: нанесла соду, поставила воду на 150 градусов и забыла до утра. Каково же было удивление, когда утром стенки буквально побелели, а грязь отошла целыми слоями. Осталось лишь пройтись влажной губкой.

Ранее "Городовой" сообщал, как сделать самодельное саше для аромата в шкафу.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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