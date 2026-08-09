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Мудрый Хайям назвал сокровище, которое нужно беречь каждому: потеря будет невосполнимой

Опубликовано: 9 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям назвал сокровище, которое нужно беречь каждому: потеря будет невосполнимой
Мудрый Хайям назвал сокровище, которое нужно беречь каждому: потеря будет невосполнимой
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Рубаи персидского ученого, философа, математика и поэта Омара Хайяма представляют собой не просто стихи, а глубокую философию жизни. В своих трудах он затрагивает фундаментальные вопросы о смысле бытия, эфемерности времени и способности ценить текущий момент. Одно из его четверостиший гласит:

"Не печалься тому, что неправда кругом, Не терзай свою душу тоской о былом. Сердцем милой владей до последнего часа. Полни жизнь, словно чашу, багряным вином".

Хайям акцентирует внимание на важном аспекте — излишние переживания по поводу несовершенства мира лишь препятствуют полноценной радости от жизни.

Поэт призывает не обременять себя воспоминаниями о прошлом. Прошедшие события необратимы, и нет смысла страдать по тому, что невозможно вернуть.

В своем рубаи Хайям также дает ценный совет — дорожить любовью их отношениями. Любовь является одной из немногих истинных ценностей в этом мире, и ее необходимо беречь, пока это возможно.

Заключительная строка представляет собой призыв к полноценной жизни, к наслаждению каждым мгновением.

Ранее мы рассказали, как быстро помолодеть и разбогатеть.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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