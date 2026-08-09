Какие цены на набережной Анапы в августе-2026 - актуальная информация: следует узнать перед поездкой

Автор-дзен канала “Зоркий” приехал в Анапу и рассказал, сколько здесь стоит еда и сувениры.
Пляж
На пляже часто торгуют кукурузой - ее стоимость начинается от 120 рублей. Если вы не любите лежать на полотенце, то за 300 рублей можно взять в аренду лежак. Данная стоимость указана за 1 час.
Перекус на бегу
На набережной большой популярностью пользуются картофельные чипсы на шпажке. Их стоимость - 100 рублей за штуку. Также среди доступных вариантов стоит рассмотреть пирожки с различными начинками. За выпечку без мясной начинки придется отдать примерно 70 рублей. Самой популярной едой на набережной являются чебуреки (от 200 рублей), шаурма (250-350 рублей).
Кафе
Если вы хотите поесть шашлыка, то будьте готовы, что все цены на мясо указаны за 100 г. Большое значение имеет размер заведения, его расположение. За 100 г свиного шашлыка придется заплатить примерно 160-220 рублей. В ресторанах цены на жареное мясо еще выше.
Сувениры
На набережной можно увидеть множество торговых точек с сувенирами. Стоимость таких товаров начинается от 50 рублей. За эти деньги получится приобрести магниты или специи.
Личный опыт
Во время отдыха в Анапе значительная часть денег уходит даже не на жилье, а на еду, развлечения и покупку сувениров. Для меня Анапа является очень дорогим городом.
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