Скорлупу грецких орехов храню как зеницу ока: избавит от слизней и удобрит грядки – золотой ресурс

Ни для кого не секрет, что наиболее эффективные агротехнические решения зачастую идут из народа. Игнорирование такого опыта является огромным упущением.
Агроном Ксения Давыдова рассказала о многогранной пользе скорлупы грецких орехов. Спектр её использования в садоводстве чрезвычайно широк.
Мульчирующий материал
Следует отметить, что скорлупа является превосходным мульчирующим материалом. Она не изменяет кислотность почвы и, благодаря своей прочности, обеспечивает длительный срок службы. Скорлупа не только эффективно подавляет рост сорных растений, но и защищает участок от слизней, поскольку моллюски не способны преодолеть барьер из острых осколков.
Отличное удобрение
Кроме того, скорлупа грецкого ореха содержит разнообразные микроэлементы, важные для полноценного роста и развития растений. В частности, в ее составе присутствуют фосфор, калий, кальций, железо, магний и сера. Чтобы они легко усвоились, скорлупу нужно превратить в золу.
Для этого лучше воспользоваться мангалом и просто сжечь остатки орехов. Впоследствии зола может быть внесена в почву из расчета два стакана на квадратный метр.
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