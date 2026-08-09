Городовой / Новости Петербурга / Скорлупу грецких орехов храню как зеницу ока: избавит от слизней и удобрит грядки – золотой ресурс
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не стоит идти на конфликты: нумерологический гороскоп на 11 августа - что ждет людей в этот день Полезное
Сколько дней ждать после дождя, чтобы найти ковры из грибов: запомните и расскажите грибникам Новости Петербурга
Выкапываем картофель по Лунному календарю: названы лучшие даты августа и сентября – сохраните Полезное
2 тыс. рублей в день - и живу у моря, как на Мальдивах: 7 мест, где отдых почти даром Новости Петербурга
Нарезаю груши - и на сковороду: получаю жареное варенье - такого насыщенного вкуса иначе не добиться Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Скорлупу грецких орехов храню как зеницу ока: избавит от слизней и удобрит грядки – золотой ресурс

Опубликовано: 9 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Скорлупу грецких орехов храню как зеницу ока: избавит от слизней и удобрит грядки – золотой ресурс
Скорлупу грецких орехов храню как зеницу ока: избавит от слизней и удобрит грядки – золотой ресурс
Городовой ру
Скорлупа грецких орехов – очень ценный ресурс

Ни для кого не секрет, что наиболее эффективные агротехнические решения зачастую идут из народа. Игнорирование такого опыта является огромным упущением.

Агроном Ксения Давыдова рассказала о многогранной пользе скорлупы грецких орехов. Спектр её использования в садоводстве чрезвычайно широк.

Мульчирующий материал

Следует отметить, что скорлупа является превосходным мульчирующим материалом. Она не изменяет кислотность почвы и, благодаря своей прочности, обеспечивает длительный срок службы. Скорлупа не только эффективно подавляет рост сорных растений, но и защищает участок от слизней, поскольку моллюски не способны преодолеть барьер из острых осколков.

Отличное удобрение

Кроме того, скорлупа грецкого ореха содержит разнообразные микроэлементы, важные для полноценного роста и развития растений. В частности, в ее составе присутствуют фосфор, калий, кальций, железо, магний и сера. Чтобы они легко усвоились, скорлупу нужно превратить в золу.

Для этого лучше воспользоваться мангалом и просто сжечь остатки орехов. Впоследствии зола может быть внесена в почву из расчета два стакана на квадратный метр.

Ранее мы рассказали, какой отвар приготовить курам для увеличения яйценоскости.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью