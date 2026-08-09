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3 пшика на стельку — и кроссовки не смердят всё лето: даже в дешёвых моделях

Опубликовано: 9 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
3 пшика на стельку — и кроссовки не смердят всё лето: даже в дешёвых моделях
3 пшика на стельку — и кроссовки не смердят всё лето: даже в дешёвых моделях
Legion-Media
Избавиться от запаха в обуви летом поможет домашний спрей из спирта, масла чайного дерева и соды — он убивает бактерии и впитывает влагу. Простой рецепт работает надолго и подходит для любых материалов.

В жаркие месяцы даже ухоженные ноги и качественная обувь не застрахованы от появления резкого запаха. Причина — бактерии, которые активно размножаются во влажной тёплой среде. Сода и сухие порошки дают лишь временный эффект, а агрессивные дезодоранты часто раздражают кожу. Есть проверенный способ, который воздействует на саму причину проблемы, а не маскирует её, пишет ИА SevastopolMedia.

Как действует домашнее средство

Водно-спиртовой раствор с эфирными маслами и содой решает задачу комплексно. Спирт мгновенно уничтожает бактериальную флору. Масло чайного дерева — природный антисептик, который усиливает дезинфицирующий эффект. Сода впитывает остаточную влагу, лишая микроорганизмы питательной среды. Мятное масло оставляет лёгкую свежесть, а глицерин защищает стельки от пересыхания и растрескивания. Такой состав не просто перебивает запах — он устраняет его источник.

Рецепт приготовления и обработка

  1. Для приготовления средства понадобится пульверизатор на 150 мл. В него заливают 100 мл спирта.
  2. Добавляют 1 ч.л. глицерина, 15 капель масла чайного дерева и 7 капель мятного масла.
  3. Затем всыпают 1 ст.л. соды — она полностью не растворится, поэтому перед каждым использованием флакон следует хорошо встряхивать.
  4. Оставшийся объём доливают водой до 150 мл.

Применяют средство вечером: стельки вынимают, распыляют состав в носочную часть и на пятку — по 3–4 нажатия на каждую. Через 6 часов обработку повторяют. К утру стельки полностью высыхают. Такую процедуру проводят раз в два дня — и одного флакона хватает на несколько месяцев активного использования.

Личный опыт автора

Раньше я постоянно боролась с запахом в летних кроссовках: сушила на солнце, пересыпала содой, покупала дорогие спреи. Эффекта хватало на пару дней. Попробовала этот рецепт — и заметила разницу уже после первой ночи. Стельки оставались сухими, запах исчез, а обувь не испортилась. Теперь это мой основной способ ухода.

Вывод

Домашний спрей с антисептическими и впитывающими компонентами справляется с неприятным запахом обуви эффективнее многих готовых средств. Он устраняет бактерии, безопасен для материалов и экономичен в использовании.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха в сливе раковины.

Автор:
Евгения Сухова
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