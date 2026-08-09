85% занятых кают и маршруты «в один конец»: круизы из Петербурга стали новым хитом вместо привычного «все включено»

Отдых россиян меняется.

За последние пару лет отдых на теплоходах в России перестал быть чем-то «пыльным» и скучным. Сейчас это один из самых модных способов сменить обстановку.

Спрос растет на 15% в год, а свободные каюты на популярные даты разлетаются как горячие пирожки.

Почему это стало популярно?

Раньше люди выбирали просто «полежать на пляже». Теперь этого мало. Нам хочется впечатлений, красивых фото и чтобы всё было организовано за нас.

Круиз — это идеальный вариант. Ты заселяешься в каюту, как в отель, но за окном каждый день новый город. Никаких чемоданов, вокзалов и поиска такси.

Современные теплоходы — это полноценные «отели на воде» с ресторанами, Wi-Fi и даже спа-зонами.

Петербург — круизная столица

Для жителей и гостей Питера открыты самые красивые водные пути страны. Главный хит — маршрут Санкт-Петербург — Москва, сообщили РИА Новости в судоходных компаниях.

Это классика, которую стоит увидеть хотя бы раз.

Что интересного:

Валаам и Кижи. Это места силы. Деревянное зодчество, суровая северная природа и полная тишина.

Это места силы. Деревянное зодчество, суровая северная природа и полная тишина. Ладога и Онега. Крупнейшие озера Европы. Когда идешь по ним на теплоходе, кажется, что ты в открытом море — берегов не видно.

Крупнейшие озера Европы. Когда идешь по ним на теплоходе, кажется, что ты в открытом море — берегов не видно. Старая Ладога. Возможность прикоснуться к истории Древней Руси в очень атмосферном месте.

Лайфхак: круиз «в одну сторону»

Сейчас появился крутой формат — «половинки» маршрутов. Вы можете доплыть из Петербурга до Москвы или Казани на теплоходе, а обратно вернуться на «Сапсане» или самолете.

Это экономит время и деньги. Неделя в пути — и вы увидели половину страны, не успев устать от качки (которой на реке почти не бывает).

Экспедиции для тех, кто видел всё

Если обычные города вам приелись, набирает обороты «экспедиционный» формат. Это путешествия в дикие места: на Соловки или вглубь Карелии.

Там меньше пафоса, но больше настоящих приключений и уникальной природы, куда на машине просто не доехать.

Итог простой: если хочется перезагрузки без лишней суеты — посмотрите в сторону речного вокзала. Вид на закат с палубы под шум воды — это то, что точно стоит попробовать этим летом.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург превратил еду в искусство.