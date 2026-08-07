Свежие огурцы в октябре: как посадить второй урожай в середине августа

Эксперт рассказал, каки условия создать для культуры, чтобы она успела дать плоды.

Многие дачники в августе уже начинают сворачивать грядки. А зря! Огурец — парень шустрый.

Если правильно выбрать семена и знать пару хитростей, вы будете хрустеть свежими огурчиками, когда у соседей на грядках уже всё засохнет.

Почему это сработает?

Как рассказала "Городовому" агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова, огурец растет очень быстро.

Современным гибридам нужно всего 35–40 дней от первых ростков до первого плода. В августе земля еще очень теплая.

"Единственное, что в условиях средней полосы, конечно, для этого надо применять укрытия, теплицы, парники. И сейчас погода позволяет очень быстро получить всходы огурца. То есть буквально на третий день вы уже получаете всходы. И с момента всходов на тридцать третий-тридцать пятый день появляется первый огурчик. То есть надо отдавать предпочтение ультраскороспелым гибридам различным", - говорит эксперт.

Последние годы осень нас балует. Заморозки приходят поздно, поэтому урожай можно собирать до ноября, а в теплицах — и дольше.

Какие семена покупать?

Это самый важный момент. Обычные сорта для открытого грунта не подойдут. Ищите на пачках три важные пометки:

Ультраскороспелые. Те, что созревают за 33–38 дней. Партенокарпические. Это значит «самоопыляемые». В сентябре пчел уже мало, да и летать в холод они не любят. Таким огурцам пчелы не нужны, они завяжутся сами. Холодостойкие. Они не боятся ночной прохлады и перепадов температуры.

"Уход обычный, то есть регулярные поливы, органики достаточно, мульчирование — это тоже согревает корневую систему. И мы получаем неплохие урожаи, это вполне возможно", - говорит Ольга Миронова.

Дополнительный совет

Если хотите сэкономить время, посадите семена не сразу в грядку, а в стаканчики дома или в теплице. Через 10–14 дней пересадите крепкую рассаду на место.

Так вы выиграете еще пару недель, и первый огурчик появится еще быстрее.

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