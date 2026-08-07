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Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: простое домашнее средство удалит ржавчину и налёт — результат уже через 30 минут

Опубликовано: 7 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: простое домашнее средство удалит ржавчину и налёт — результат уже через 30 минут
Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: простое домашнее средство удалит ржавчину и налёт — результат уже через 30 минут
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Как очистить старый унитаз от отложений

Для эффективной очистки унитаза от известковых отложений, налета и ржавчины нет необходимости приобретать специализированные бытовые химикаты. Вы можете приготовить простое и действенное средство, используя всего два компонента.

Рецепт приготовления

Для приготовления раствора потребуется емкость объемом 500 мл. В нее следует влить 160 мл уксусной эссенции (80%) и 50 мл средства для мытья посуды или жидкого мыла. Полученную смесь необходимо тщательно перемешать.

Инструкция по применению

Нанесите приготовленное средство на загрязненную поверхность с помощью щетки или ершика. Оставьте на 30 минут, после чего удалите остатки загрязнений и смойте водой. Результатом будет сияющая чистота сантехники.

Перед применением средства настоятельно рекомендуется использовать резиновые перчатки, поскольку состав является достаточно концентрированным, пишет lifehacker.ru.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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