Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: простое домашнее средство удалит ржавчину и налёт — результат уже через 30 минут

Для эффективной очистки унитаза от известковых отложений, налета и ржавчины нет необходимости приобретать специализированные бытовые химикаты. Вы можете приготовить простое и действенное средство, используя всего два компонента.
Рецепт приготовления
Для приготовления раствора потребуется емкость объемом 500 мл. В нее следует влить 160 мл уксусной эссенции (80%) и 50 мл средства для мытья посуды или жидкого мыла. Полученную смесь необходимо тщательно перемешать.
Инструкция по применению
Нанесите приготовленное средство на загрязненную поверхность с помощью щетки или ершика. Оставьте на 30 минут, после чего удалите остатки загрязнений и смойте водой. Результатом будет сияющая чистота сантехники.
Перед применением средства настоятельно рекомендуется использовать резиновые перчатки, поскольку состав является достаточно концентрированным, пишет lifehacker.ru.
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