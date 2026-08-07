Электрички меняют курс с 18 августа: как Петербург готовится к запуску суперпоездов до Москвы

Пригородные поезда начнут ходить до станции Рыбацкое и Ладожского вокзала.

В Петербурге вовсю идет стройка века — высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). Благодаря ей долететь до Москвы можно будет всего за 2 часа 15 минут.

Но чтобы проложить новые пути, городу приходится временно менять маршруты привычных электричек.

Главная дата — 18 августа 2026 года

С этого дня электрички Московского направления перестанут ходить по привычному графику. Их конечными остановками станут две точки: станция Рыбацкое и Ладожский вокзал, сообщили в Смольном.

Это временная мера. Она продлится до тех пор, пока не достроят новый современный терминал на станции Волковская.

Что изменится в Рыбацком?

Рыбацкое станет важнейшим пересадочным узлом. Чтобы там не было столпотворения, власти уже подготовились:

В метро станет свободнее. На «зеленой» ветке поезда будут ходить чаще. Интервал в часы пик составит всего 2–2,5 минуты.

На «зеленой» ветке поезда будут ходить чаще. Интервал в часы пик составит всего 2–2,5 минуты. Новые платформы. В Рыбацком построили временный вокзальный комплекс: новые кассы, платформы и удобные широкие пандусы.

В Рыбацком построили временный вокзальный комплекс: новые кассы, платформы и удобные широкие пандусы. Дополнительный вход. Снова открыли четвертый вход в подземный переход со стороны 3-го Рыбацкого проезда. Он ведет прямо к новым платформам.

Снова открыли четвертый вход в подземный переход со стороны 3-го Рыбацкого проезда. Он ведет прямо к новым платформам. Больше турникетов. В метро установили 10-й турникет, а на ж/д станции поставили еще 13 штук, чтобы очереди двигались быстрее.

Перемены на Ладожском вокзале

Часть поездов Московского направления теперь будет принимать Ладожский вокзал (станция Дача Долгорукова). Специально для этого там возвели новую платформу.

Она полностью готова: есть и турникеты, и плавные спуски для колясок.

Хорошая новость: транспорт вокруг Ладожской (трамваи «Чижик», автобусы и троллейбусы) пока справляется сам, поэтому дополнительных маршрутов здесь вводить не планируют.

Новые автобусы для Колпино и не только

Чтобы жители пригородов не почувствовали дискомфорта, усилили наземный транспорт:

Из Колпино: на маршруты № 324, 326 и 330 добавили 7 новых автобусов. Они помогут быстрее добраться до метро «Шушары», «Дунайская» и «Купчино». Маршрут № 117: его продлили до метро «Рыбацкое». Теперь на нем можно без пересадок доехать до платформ Сортировочная, Фарфоровская и Навалочная.

Ранее «Городовой» рассказывал, спасут ли мелкие правки в «Рыбацком» тысячи пассажиров от очередей.