Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год

Герань — одно из самых популярных комнатных растений. Её можно встретить на подоконниках, балконах и в небольших внутренних двориках. Растение считается неприхотливым, но чтобы оно радовало обильными и яркими соцветиями, одного полива недостаточно. Есть несколько простых правил, которые помогут герани раскрыть свой потенциал, пишет ИА AmurMedia.
Почему калий важен для цветения
За образование бутонов и пышность цветения отвечает калий. Именно поэтому для герани идеально подходят удобрения с высоким содержанием этого элемента. Опытные цветоводы рекомендуют монофосфат калия — в нём концентрация калия превышает 30%. Одной чайной ложки удобрения достаточно на 5 литров воды. Подкормку вносят в момент появления первых бутонов, чтобы поддержать растение в самый ответственный период.
Как правильно поливать и ухаживать
- Герань не любит переувлажнения. Полив должен быть умеренным, а почва между поливами — успевать подсыхать.
- Застой влаги приводит к загниванию корней и может погубить растение.
- Кроме того, для обильного цветения герани нужно много света — минимум 4–5 часов прямого солнца в день. Без достаточного освещения цветение становится скудным, даже при хорошей подкормке.
Формирование куста и уход
Чтобы герань оставалась компактной и густой, верхушки побегов регулярно прищипывают. Это стимулирует рост боковых ветвей и делает куст более пышным. При правильном уходе герань способна цвести практически круглый год, радуя глаз яркими красками.
Личный опыт автора
Когда попробовала монофосфат калия для своей герани, я была удивлена: через две недели после подкормки куст покрылся крупными соцветиями, которых раньше не было. Использую это удобрение в период бутонизации — и герань отвечает пышным цветением.
Вывод
Пышное цветение герани — это результат правильного баланса: калийная подкормка в нужный момент, умеренный полив, хорошее освещение и регулярная прищипка. Уделив растению немного внимания, можно добиться цветения, которое будет радовать почти круглый год.
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