Забудьте о купании: почему в Петербурге и области больше не осталось чистых пляжей

Вода не соотвествует нормам, и об этом предупреждает Роспотребнадзор.

Лето в самом разгаре, но свежие новости от Роспотребнадзора звучат как приговор для любителей поплавать: безопасных мест для купания в регионе официально ноль.

Что с пляжами в Петербурге?

Специалисты проверили все 22 городских пляжа — от Суздальских озер до Курортного района. Результат печальный: вода не прошла проверку ни в одной точке.

Даже любимые многими «Ласковый», «Золотой» и «Чудесный» в Сестрорецке и Комарово теперь только для загара. Заходить в воду там нельзя.

В список «запрещенки» попали и все пять пляжей озера Разлив, а также Ольгинский водоем.

В Колпино и Пушкине ситуация не лучше: на Ижоре и Колонистском пруду вовсю идет ремонт, так что там сейчас в принципе не до отдыха.

В области ситуация не лучше

Многие думали: «Раз в городе грязно, поеду в область, там-то вода чище». Увы, это не сработало. Из 20 проверенных пляжей в Ленинградской области забраковали все.

Даже Ладожское озеро (в районе Осиновца и Коккорево), реки Вуокса и Волхов признаны опасными. Пробы показали, что концентрация вредных веществ и бактерий там выше нормы.

Почему вода «испортилась» к августу?

Это обычная история для конца лета. Есть три главные причины:

Жара. В теплой воде бактерии размножаются с бешеной скоростью. Цветение воды. Сине-зеленые водоросли выделяют токсины. Антропогенный фактор. Проще говоря — слишком много людей. Природа не успевает самоочищаться от такого наплыва отдыхающих.

Чем можно заболеть?

Если вы все же решите рискнуть и искупаться, последствия могут быть очень неприятными. Список «бонусов» от грязной воды внушительный:

Острая диарея и кишечные инфекции.

Гепатит А.

Кожные высыпания и зуд (так называемый «зуд купальщика»).

Паразиты.

Особенно опасно это для детей, которые часто заглатывают воду во время ныряния.

Как отдыхать безопасно?

Если очень хочется к воде, придерживайтесь простых правил:

Только загар. Лежите на песке, играйте в волейбол, но не заходите в воду.

Лежите на песке, играйте в волейбол, но не заходите в воду. Используйте душ. Если все же намокли — как можно скорее ополоснитесь чистой пресной водой.

Если все же намокли — как можно скорее ополоснитесь чистой пресной водой. Ищите бассейны. В этом сезоне искусственные водоемы с системой фильтрации — единственный безопасный вариант.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на прошлой неделе проверку прошли два водоема в Петербурге.