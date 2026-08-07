Забудьте о купании: почему в Петербурге и области больше не осталось чистых пляжей

Лето в самом разгаре, но свежие новости от Роспотребнадзора звучат как приговор для любителей поплавать: безопасных мест для купания в регионе официально ноль.
Что с пляжами в Петербурге?
Специалисты проверили все 22 городских пляжа — от Суздальских озер до Курортного района. Результат печальный: вода не прошла проверку ни в одной точке.
Даже любимые многими «Ласковый», «Золотой» и «Чудесный» в Сестрорецке и Комарово теперь только для загара. Заходить в воду там нельзя.
В список «запрещенки» попали и все пять пляжей озера Разлив, а также Ольгинский водоем.
В Колпино и Пушкине ситуация не лучше: на Ижоре и Колонистском пруду вовсю идет ремонт, так что там сейчас в принципе не до отдыха.
В области ситуация не лучше
Многие думали: «Раз в городе грязно, поеду в область, там-то вода чище». Увы, это не сработало. Из 20 проверенных пляжей в Ленинградской области забраковали все.
Даже Ладожское озеро (в районе Осиновца и Коккорево), реки Вуокса и Волхов признаны опасными. Пробы показали, что концентрация вредных веществ и бактерий там выше нормы.
Почему вода «испортилась» к августу?
Это обычная история для конца лета. Есть три главные причины:
- Жара. В теплой воде бактерии размножаются с бешеной скоростью.
- Цветение воды. Сине-зеленые водоросли выделяют токсины.
- Антропогенный фактор. Проще говоря — слишком много людей. Природа не успевает самоочищаться от такого наплыва отдыхающих.
Чем можно заболеть?
Если вы все же решите рискнуть и искупаться, последствия могут быть очень неприятными. Список «бонусов» от грязной воды внушительный:
- Острая диарея и кишечные инфекции.
- Гепатит А.
- Кожные высыпания и зуд (так называемый «зуд купальщика»).
- Паразиты.
Особенно опасно это для детей, которые часто заглатывают воду во время ныряния.
Как отдыхать безопасно?
Если очень хочется к воде, придерживайтесь простых правил:
- Только загар. Лежите на песке, играйте в волейбол, но не заходите в воду.
- Используйте душ. Если все же намокли — как можно скорее ополоснитесь чистой пресной водой.
- Ищите бассейны. В этом сезоне искусственные водоемы с системой фильтрации — единственный безопасный вариант.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на прошлой неделе проверку прошли два водоема в Петербурге.